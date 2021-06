I Edycja konkursu o Nagrody Przeszłość/Przyszłość

Fundacja im. Janusza Kurtyki zaprasza do udziału w organizowanej w tym roku I Edycji Konkursu o Nagrody Przeszłość/Przyszłość. Jest to inicjatywa mająca na celu dokonanie przeglądu oraz nagrodzenie i promocję najlepszych polskich inicjatyw związanych z promocją i upamiętnianiem polskiej historii, które mimo swoich ewidentnych atutów, pozostają szerzej nieznane.

Kandydatów w Konkursie można zgłaszać do 25 lipca 2021 roku. Nagrody przyznane zostaną przez Kapitułę Konkursową w następujących kategoriach:

a) „Upamiętnienie w terenie”;

b) „Dyplomacja publiczna i troska o dobre imię Polski za granicą;

c) „Strażnicy Ksiąg" (księgarnie, antykwariaty, biblioteki, wydawnictwa)

d) „Innowacyjne formy edukacji historycznej”



Nagrodzenie najciekawszych zjawisk związanych z promocją to nie wszystko! Stoją za nimi konkretni ludzie, grupy, firmy, stowarzyszenia a w raz z nimi pasje, opowieści, przeżycia i wyjątkowe doświadczanie patriotyzmu. Chcemy, abyśmy mogli się wszyscy poznać i opowiedzieć sobie siebie nawzajem! Dlatego wszystkich Nominowanych, Laureatów i 30 wylosowanych zgłaszających zaprosimy na festiwal inicjatyw zorganizowany w ostatni weekend sierpnia 2021 r.

Festiwalowi w ostatni weekend sierpnia 2021 roku oraz wręczeniu Nagród Przeszłość/Przyszłość towarzyszyć będzie szereg inicjatyw takich jak wręczenie Nagrody im. Janusza Kurtyki, panele dyskusyjne, występy artystyczne, spacery historyczne po warszawie, czy wystawa.