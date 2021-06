Medale mistrzostw Europy dla żołnierzy

Na czempionacie strzelców w Chorwacji w rywalizacji seniorów reprezentacja Polski postarała się o cztery medale. Wszystkie trafiły do zawodników, którzy są na etatach w Centralnym Wojskowym Zespole Sportowym. Najlepiej z nich w Osijeku spisał się szer. Oskar Miliwek, który zdobył dwa srebrne krążki: w strzelaniu z pistoletu centralnego zapłonu oraz w konkurencji pistolet standard, 3x20 strzałów. Tytuł wicemistrzowski wywalczyła również st. szer. Paula Wrońska (karabin, 300 m, postawa leżąca). Na najniższym stopniu podium stanął szer. Tomasz Bartnik (karabin standard, 300 m).

Podwójny wicemistrz Europy w strzelectwie szer. Oskar Miliwek w Osijeku był o włos od złotego medalu. W konkurencji pistolet standard 3x20 uzyskał 571 pkt – tyle samo co Czech Matej Rampula. O złotym medalu zadecydował lepszy wynik ostatniej serii, a ten miał akurat rywal Polaka. Z kolei w strzelaniach z pistoletu centralnego zapłonu Miliwek przegrał walkę o złoto z Estończykiem Peeterem Oleskiem. Mimo zdobycia dwóch srebrnych medali reprezentant Centralnego Wojskowego Zespołu Sportowego i Cywilno-Wojskowego Związku Sportowego Zawisza Bydgoszcz po starcie w Chorwacji czuł niedosyt, gdyż trzy punkty zabrakło mu do awansu do finału w konkurencji pistolet szybkostrzelny i tym samym stracił szansę zdobycia przepustki na igrzyska w Tokio.

Podobnie jak szer. Oskar Miliwek w pistolecie standard 3x20, bardzo blisko najcenniejszego medalu była szer. Paula Wrońska w konkurencji karabin na 300 m na leżąco. Reprezentantka Polski uzyskała tyle samo punktów – 595 – co Szwajcarka Muriel Zueger. O podziale medali zadecydowały strzały zakwalifikowane jako wewnętrzne dziesiątki. Według przepisów międzynarodowej centrali strzeleckiej (ISSF) są nimi takie przestrzeliny, które co najmniej dotykają dodatkowego pierścienia znajdującego się wewnątrz pola „10”. Polka trafiła 25 wewnętrznych dziesiątek, a Szwajcarka 26. Tytuł mistrzowski przypadł więc Zueger. Brązowy medal z wynikiem 594 oczek zdobyła Szwajcarka Anji Senti.

Jedyny brązowy medal w Chorwacji wywalczył dla reprezentacji Polski szer. Tomasz Bartnik, mistrz świata z 2018 roku w strzelaniach z karabinu z trzech postaw. Strzelec trenujący na co dzień w sekcji strzeleckiej warszawskiej Legii w konkurencji karabin standard, 300 m, musiał uznać wyższość zawodników z Austrii. Złoto zdobył Gernot Rumpler, a srebro Bernhard Pickl.

W Osijeku blisko podium była drużyna pistoleciarzy w konkurencji pistolet szybkostrzelny. Szer. Oskar Miliwek, mł. chor. mar. Piotr Daniluk i Dawid Klimek w pojedynku o brązowy medal przegrali jednak 7:9 z reprezentantami Czech. Piątą lokatę wywalczyła w finale strzelań z pistoletu sportowego st. szer. Klaudia Breś, która dogrywkę o pozostanie w czołowej czwórce przegrała z Rosjanką Witaliną Batsaraszkiną.

Z kolei Polki miały pecha w konkurencji drużynowych strzelań z karabinu w trzech postawach. Do rywalizacji zgłosiły się wraz z nimi jedynie Szwajcarki i dlatego finał z udziałem naszych reprezentantek i ich konkurentek potraktowano jako potyczkę o medale Grand Prix, a nie mistrzostw Europy. Polki okazały się lepsze i złote krążki odebrały plut. Sylwia Bogacka, kpr. Karolina Kowalczyk i st. szer. Paula Wrońska.

Na poznańskim torze regatowym Malta o medale mistrzostw Europy w kajakarstwie rywalizowało około 700 zawodników z 35 państw. W ostatnim sprawdzianie przed igrzyskami olimpijskimi w Tokio reprezentanci gospodarzy wywalczyli sześć medali: złoty, trzy srebrne i dwa brązowe. Jeden z nich wywalczył duet z Centralnego Wojskowego Zespołu Sportowego i Cywilno-Wojskowego Związku Sportowego Zawisza Bydgoszcz. Szer. Dominika Putto i szer. Katarzyna Kołodziejczyk zdobyły srebro w nieolimpijskiej konkurencji K-2200 m. Polki przegrały o 0,38 s ze Słowenkami oraz wygrały zaledwie o 0,033 s z Węgierkami. Z kolei 0,015 s zabrakło do podium Kołodziejczyk i jej koleżankom (szer. Helenie Wiśniewskiej, Annie Puławskiej i Justynie Iskrzyckiej) w finale czwórek na dystansie 500 m. Polki finiszowały na czwartej pozycji, a na trzeciej były reprezentantki Danii.