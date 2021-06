NATO pokazuje siłę w Rumunii

REKLAMA

Polska w ćwiczeniach „Steadfast Defender 2021” brała udział jako jedno z wielu państw. – Potwierdziły one wyszkolenie wojsk NATO i sojuszniczą gotowość do reagowania na każde zagrożenie – komentowali przedstawiciele Sztabu Generalnego WP za pośrednictwem Twittera. W przedsięwzięciu, które jest jednym z najważniejszych tegorocznych sprawdzianów NATO, uczestniczy niemal dziesięć tysięcy żołnierzy z 20 państw – głównie członków Sojuszu Północnoatlantyckiego, a także ze Szwecji i Finlandii.

Ćwiczenia składają się z trzech części. Pierwsza, zakończona kilka dni temu, rozegrała się na Atlantyku i polegała na osłonie kluczowych szlaków komunikacyjnych pomiędzy Ameryką Północną a Europą. Zadanie spoczywało na załogach 20 okrętów, w tym świeżo wcielonym do służby brytyjskim lotniskowcu HMS „Queen Elizabeth”. Jednostka jest obecnie w trakcie kilkumiesięcznego rejsu, który zakończy się w południowo-wschodniej Azji. Na pokładzie ma 18 samolotów wielozadaniowych F-35. Za przebieg tej części ćwiczeń odpowiadało niedawno utworzone Sojusznicze Dowództwo Sił Połączonych NATO (z ang. JFC), które mieści się w amerykańskim Norfolk. Dla niego był to pierwszy tak poważny test od czasu osiągnięcia gotowości operacyjnej.

Drugi etap „Steadfast Defender 2021” rozegrał się już w Europie, a wiązał się z szybkim przemieszczeniem wojsk na poligony w Rumunii. Za tę odsłonę przedsięwzięcia odpowiedzialne było kolejne, nowe dowództwo w strukturach NATO – odpowiadające za logistykę JSEC. Od niedawna stacjonuje ono w niemieckim Ulm. W sumie w rumuńskich ośrodkach szkoleniowych pojawiło się pięć tysięcy żołnierzy z kilkunastu europejskich państw wzmocnionych pododdziałami z USA. Do dyspozycji mieli czołgi, śmigłowce, a także prawie 200 różnego typu wozów bojowych. Na poligon Cincu w ramach ćwiczeń „Noble Jump 2021” zostały też przerzucone pododdziały tak zwanej szpicy, czyli natowskich Sił Bardzo Wysokiej Gotowości (z ang. VJTF). Od stycznia tego roku ich trzon stanowią żołnierze z tureckiej 66 Brygady Piechoty Zmechanizowanej. Zastąpili oni w tej roli Polaków z 21 Brygady Strzelców Podhalańskich. „Noble Jump” był pierwszym praktycznym sprawdzianem szpicy pod nowym dowództwem. – To wspaniała okazja, by zademonstrować zdolność szybkiego rozmieszczenia sił na obszarach dotkniętych kryzysem – podkreślał kpt. Jason Salata, rzecznik ćwiczeń. Zgodnie z założeniem w sytuacji kryzysowej pierwsze jednostki VJTF powinny być gotowe do działania w ciągu 48 godzin, cała szpica zaś w 5–7 dni.

Za ostatnią część „Steadfast Defender” odpowiada natowskie dowództwo w Neapolu. Zgodnie z założeniem manewry powinny się zakończyć jutro, ale elementem testu jest także sprawny powrót żołnierzy do miejsc, w których na co dzień stacjonują. – NATO istnieje po to, by bronić wszystkich swoich członków. Tymi ćwiczeniami dajemy jasny sygnał, że jesteśmy w stanie przerzucać duże ilości sprzętu i żołnierzy przez Atlantyk do Europy, a potem szybko rozmieszczać je na kontynencie. Potrafimy też pokazać siłę na morzach – podkreślał sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg, cytowany przez agencję AP.

Tymczasem manewry „Steadfast Defender” to nie jedyna demonstracja siły Sojuszu, którą obecnie możemy śledzić w Europie. Od początków maja na kilkudziesięciu poligonach przede wszystkim w południowej części kontynentu trwają ćwiczenia związane z „Defender Europe 2021”. Pierwszym akordem przedsięwzięcia był przerzut żołnierzy i sprzętu US Army przez ocean. Potem w Estonii, Rumunii i Bułgarii przeprowadzone zostały desanty powietrzne składające się na ćwiczenia „Swift Response”. Oprócz nich na Bałkanach, choć nie tylko, ciągle jeszcze trwają manewry „Saber Guardian” i „Immediate Response”. Dziś na przykład na bułgarskim poligonie Nove Selo żołnierze 41 Brygady Artylerii Polowej US Army otworzyli ogień z wyrzutni rakiet HIMARS. Z kolei pojutrze w Niemczech zostanie przeprowadzony pokaz działania wyspecjalizowanych pododdziałów medycznych. W „Defender Europe” łącznie bierze udział prawie 30 tysięcy żołnierzy z 27 krajów.

Niebawem siły morskie NATO zwiększą aktywność na Bałtyku. Za kilka dni rozpoczyna się tam jubileuszowa, pięćdziesiąta edycja ćwiczeń „Baltops” – także z udziałem polskich okrętów.