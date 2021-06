Na Dzień Dziecka podchorążowie czytają dzieciom

Dziś Dzień Dziecka! Podchorążowie Akademii Marynarki Wojennej oczywiście pamiętają o najmłodszych. Właśnie dziś st. mat pchor. Joanna Szreder czytała dzieciom ze Szkoły Podstawowej nr 35 w Gdyni książkę pod tytułem "Bajki, które uczą jak żyć wśród innych". Wszystko w ramach akcji "AMW Dzieciom", którą prowadzi Prezydium Samorządu Studentów oraz Centrum Wsparcia Kształcenia od ponad 2 miesięcy.

Tradycyjnie po bajce przyszedł czas na pytania. Dzieci z niecierpliwością oczekują spotkań z podchorążymi, by móc zadać im masę przygotowanych pytań. W ostatnim czasie nasi studenci wojskowi musieli zmierzyć się z odpowiedziami na takie pytania jak: Co skłoniło ich do wybrania Akademii Marynarki Wojennej? Czy praca w MW jest niebezpieczna? Jak wygląda plan dnia podchorążego? Na jakich okrętach mieli okazje płynąć? Czy mają pokoje na statkach? Czy na AMW są psy? Czy marynarz może mieć żonę? Jaką bronią strzelają nasi podchorążowie? Czy podczas strzelania kiedyś ktoś zrobił sobie krzywdę?

Na koniec panią podchorąży Joannę Szreder spotkała niespodzianka, gdyż dzieci zaśpiewały jej piosenkę, przy akompaniamencie nauczycielki grającej na gitarze.