WOT w ćwiczeniu DRAGON-21

DRAGON to ćwiczenie o charakterze defensywnym, a jego głównym celem jest praktyczne zgrywanie sił podległych Dowódcy Generalnemu Rodzajów Sił Zbrojnych do wykonywania zadań w ramach operacji obronnej prowadzonej we współdziałaniu z Wojskami Obrony Terytorialnej, siłami sojuszniczymi i układem pozamilitarnym. Dla żołnierzy WOT jest to priorytetowe ćwiczenie budujące relacje z żołnierzami zawodowymi podległymi generałowi Jarosławowi MICE. Ramię w ramię wszystkie rodzaje sił zbrojnych zdobywają tutaj doświadczenie współdziałania i uzupełniania się na polu walki.

Zaangażowanie Wojsk Obrony Terytorialnej we wspólne ćwiczenia z wojskami operacyjnymi to już drugie tego typu ćwiczenie. Wezmą w nim udział żołnierze z brygad podlaskiej, lubelskiej oraz warmińsko-mazurskiej. Łącznie w manewrach DRAGON-21 będzie uczestniczyło ponad pół tysiąca żołnierzy WOT, z czego tylko ok. 30 to żołnierze zawodowi, pozostali to ochotnicy pełniący terytorialną służbę wojskową. Żołnierze WOT będą dysponować typowym uzbrojeniem pododdziałów lekkiej piechoty. Wśród blisko 90 jednostek sprzętowych wykorzystywanych podczas ćwiczenia przez żołnierzy WOT będą pojazdy ciężarowo-terenowe, pojazdy typu quad, motocykle, samochody terenowe. Ważnym elementem są działanie z wykorzystaniem sprzętu do działań przeciwkryzysowych takich jak maszty oświetleniowe, drony FlyEye, agregaty prądotwórcze.

Zadania jakie będą realizować żołnierze WOT podczas ćwiczenia są wypadkową terytorialnego charakteru formacji oraz jednego z celów WOT, jakim jest współdziałanie z wojskami operacyjnymi. Poszczególne zespoły lekkiej piechoty będą operowały w swoich stałych rejonach odpowiedzialności wspierając przemieszczenie jednostek wojsk operacyjnych oraz ich wprowadzanie w rejony działań. Inne oddziały będą realizowały zadania maskowania, czy też ubezpieczenia przepraw rzecznych, monitorowania kanałów, przesmyków rzecznych i linii brzegowej. Ważnym zadaniem do przećwiczenia jest także ochrona i kontrola infrastruktury krytycznej, oraz ochranianie i utrzymanie drożności kluczowych linii komunikacyjnych. Bardzo ciekawym elementem będzie wsparcie administracji publicznej w ewakuacji ludności, dóbr kultury i wyznaczonych urzędów z rejonów zagrożonych.

Ćwiczenie analizuje także sprawne przechodzenie oddziałów WOT w podporządkowanie na czas poszczególnych operacji, pod dowódców wojsk operacyjnych działających na danym terenie.

***

Wojska Obrony Terytorialnej to piąty rodzaj Sił Zbrojnych obok Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych, Marynarki Wojennej i Wojsk Specjalnych. Utworzone zostały 1 stycznia 2017 roku. Obecnie formacja znajduje się w jednym z najbardziej dynamicznych okresów budowy. Ponad 28 tysięcy żołnierzy szkoli się w ramach piętnastu brygad obrony terytorialnej na terenie wszystkich województw. Obecnie w budowie są dwie ostanie z planowanych pierwotnie 17 brygad, a także ze względu na potrzeby sił zbrojnych i ogromne zainteresowanie ochotników służbą w WOT, Minister Obrony Narodowej ogłosił powstanie trzech dodatkowych, obok już istniejących brygad w woj. lubelskim, podkarackim i mazowieckim – Brygady Stołecznej.

Tekst: płk Marek Pietrzak/ rzecznik prasowy WOT