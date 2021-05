Sztandar dla strażaków z Legionowa

Państwowa Straż Pożarna powiatu legionowskiego otrzymała swój sztandar. Znak rozpoznawczy, znak przy którym się jednoczy. Strażacy od lat są bardzo wysoko w rankingach zaufania społecznego. Jest to oczywiście uzasadnione tym, że narażając swoje zdrowie i życie dbają by zapewnić bezpieczeństwo. Są świetnie wyszkoleni. Są przygotowani bardzo dobrze do tego, żeby pełnić swoją rolę. Gratuluje strażakom sztandaru i tak jak zawsze życzę wam tylu powrotów ilu wyjazdów - powiedział Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej podczas uroczystości wręczenia sztandaru Powiatowej Komendzie Państwowej Straży Pożarnej.

31 maja szef MON wziął udział w uroczystości wręczenia sztandaru Powiatowej Komendzie Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie.

Minister M. Błaszczak zwrócił uwagę, że nowy budynek, w którym mieści się siedziba Komendy Powiatowej PSP, a także jednostki Ratowniczo-Gaśniczej, powstał w ramach Programu Modernizacji Służb Mundurowych. – Jest to budynek nowoczesny, który służy strażakom z powiatu legionowskiego żeby mogli dbać o bezpieczeństwo mieszkańców regionu. Żeby rzeczywiście ich służba przebiegała w sposób dający gwarancję bezpieczeństwa muszą korzystać z odpowiednich warunków służby. Właśnie takie warunki służby zostały stworzone w Legionowie dla straży pożarnej. Jest to konsekwencja polityki polskiego rządu, której priorytetem jest bezpieczeństwo – dodał szef MON.