Przysięga i ślubowanie w 5 MBOT

W sobotę w 5 Mazowieckiej Brygadzie Oborny Terytorialnej odbyła się podwójna uroczystość, podczas której 16 świeżo „upieczonych” terytorialsów złożyło przysięgę wojskową, a 25 absolwentów kursu podoficerskiego odebrało mianowania na stopień kaprala.

29 maja br. słowa roty przysięgi wojskowej wypowiedziało łącznie ponad 150 ochotników, którzy zakończyli 16-dniowe szkolenie podstawowe. Przysięgi odbyły się w 4 województwach: mazowieckim, kujawsko-pomorskim, śląskim i wielkopolskim.

W 5 Mazowieckiej Brygadzie Obrony Terytorialnej im. ppor. Mieczysława Dziemieszkiewicza ps. RÓJ słowa roty przysięgi wypowiedziało 16 żołnierzy. To ochotnicy z powiatu ciechanowskiego, przasnyskiego, wyszkowskiego, mińskiego, siedleckiego, sokołowskiego, wołomińskiego oraz Warszawy. Podczas szkolenia podstawowego, po raz pierwszy zetknęli się z wojskiem. Swoją przygodę rozpoczęli 14 maja, wtedy to zostali powołani do pełnienia terytorialnej służby wojskowej.