Więcej czasu na decyzję o studiach

Według pierwotnych planów, rekrutacja na studia oficerskie do trzech wojskowych akademii: wojsk lądowych we Wrocławiu, technicznej w Warszawie oraz marynarki wojennej w Gdyni, miała zakończyć się 31 maja (w Lotniczej Akademii Wojskowej rekrutacja trwała do 31 marca). Tak się jednak nie stanie, bo o zmianę terminu i wydłużenie czasu rejestracji kandydatów wystąpili do Departamentu Szkolnictwa Wojskowego rektorzy-komendanci trzech Akademii.

Rekrutacja do trzech wojskowych akademii: technicznej w Warszawie, marynarki wojennej w Gdyni oraz wojsk lądowych we Wrocławiu została przedłużona do 2 lipca. Oznacza to, że potencjalni kandydaci na podchorążych mają jeszcze miesiąc na podjęcie decyzji o studiach wojskowych. W tych trzech uczelniach w roku akademickim 2021/2022 na przyszłych oficerów czeka ponad 1300 miejsc.

Powodem takiej decyzji było też nieco mniejsze niż zazwyczaj i wynikające z sytuacji pandemicznej zainteresowanie studiami w mundurze. Ostatecznie więc, zgodnie z decyzją Departamentu Kadr MON, okres rejestracji kandydatów został wydłużony do 2 lipca 2021 roku.

Oznacza to, że osoby zainteresowane studiami w mundurze mają jeszcze miesiąc na złożenie wniosku do wybranej uczelni. – To doskonała informacja dla tych, którzy z różnych przyczyn nie mieli możliwości w odpowiednim terminie przesłać dokumentów rekrutacyjnych do uczelni lub wahali się z podjęciem decyzji – mówi por. Roksana Borowska, oficer prasowy AWL.

Jakie kierunki do wyboru?

Czym kuszą wojskowe uczelnie? Wojskowa Akademia Techniczna na przykład przygotowała w sumie 837 miejsc. Kandydaci mają do wyboru aż jedenaście kierunków, a wśród nich: elektronikę i telekomunikację (222 miejsca), informatykę (107), kryptologię i cyberbezpieczeństwo (116), lotnictwo i kosmonautykę (70) oraz mechatronikę (110). – Według danych z 27 maja zarejestrowało się u nas 1646 kandydatów. Największą popularnością cieszą się logistyka i logistyka ekonomiczna. Na ten pierwszy kierunek, jak dotąd, mamy 401 chętnych na 40 miejsc, na logistykę ekonomiczną – 129 osób na 12 miejsc. Popularnością cieszą się również: chemia, mechanika i budowa maszyn oraz kryptologia i cyberbezpieczeństwo – mówi dr inż. Zdzisław Chudy, kierownik Działu Organizacji Kształcenia WAT.

Jak przyznaje Ewa Jankiewicz, w tym roku zarówno wykładowcy, jak i sami studenci szczególnie mocno zaangażowali się w promocję rekrutacji. Oferta kształcenia była prezentowana m.in. w programach telewizyjnych, radiowych czy w Internecie. – Na stronie internetowej oraz na profilach mediów społecznościowych regularnie publikujemy relacje na żywo czy webinaria dotyczące studiów wojskowych. Dajemy też możliwość wirtualnego zwiedzania wydziałów akademickich. Liczymy, że przedłużenie terminu rejestracji da kandydatom dodatkowy czas na podjęcie ostatecznej decyzji, a my dołożymy wszelkich starań, aby ostatecznym wyborem była Wojskowa Akademia Techniczna – mówi rzeczniczka WAT.

Do podjęcia studiów wojskowych zachęcają też przedstawiciele wrocławskiej Akademii Wojsk Lądowych. Uczelnia planuje przyjąć 350 kandydatów: 235 z nich będzie mogło studiować dowodzenie, 47 – inżynierię bezpieczeństwa, a 30 – logistykę. Na chętnych czeka też nowy kierunek – informatyka I stopnia. Tu będzie mogło studiować 20 osób. – Obecnie o studia w naszej w naszej Akademii ubiega się 1886 osób. O jedno miejsce na kierunku dowodzenia walczy 6,3 kandydata, a na logistykę – 6,7 – informuje por. Borowska.

Podchorążowie Akademii Marynarki Wojennej odbywali praktyki w obydwu polskich flotyllach.

Akademia Marynarki Wojennej z kolei wręczy w tym roku 135 indeksów. Podchorążowie będą studiować: informatykę (22 miejsca), mechanikę i budowę maszyn (11), mechatronikę (16), nawigację (44) i systemy informacyjne w bezpieczeństwie (42). – Jak dotąd mamy 275 kandydatów, kolejne wnioski są weryfikowane, a jeszcze kolejne sukcesywnie do nas przychodzą. Tradycyjnie, jak co roku, największym zainteresowaniem cieszy się nawigacja, a tuż po niej systemy informacyjne w bezpieczeństwie. Duży spadek zainteresowania w porównaniu z ubiegłym rokiem obserwujemy natomiast w przypadku kierunku informatyka – mówi kmdr por. Wojciech Mundt, szef Wydziału Wychowawczego, rzecznik prasowy Akademii Marynarki Wojennej.

Jak wygląda rekrutacja?

Jak przyznają przedstawiciele uczelni, wydłużenie terminu rejestracji nie wpłynie na harmonogram uczelnianych procedur rekrutacji kandydatów na żołnierzy zawodowych. A to dlatego, że postępowania rekrutacyjne i tak przypadną na okres po ogłoszeniu wyników matur przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

Warto jednak przypomnieć, że tegoroczna rekrutacja przebiega według nowych zasad. W odróżnieniu od wcześniejszych rozwiązań, kiedy kandydaci najpierw przechodzili badania lekarskie i psychologiczne, a ich pozytywny wynik był przepustką do egzaminów wstępnych, teraz procedura jest odwrócona. W praktyce więc kandydaci w pierwszej kolejności będą musieli podejść do egzaminów. Jego elementami będą m.in. test z języka angielskiego (w przypadku osób, które nie mają z niego oceny na świadectwie dojrzałości), rozmowa kwalifikacyjna oraz testy sprawnościowe. Te ostatnie w każdej uczelni wyglądają nieco inaczej. Na AWL mężczyźni będą musieli zaliczyć: podciąganie na drążku oraz bieg wahadłowy 10 x 10 m, a kobiety zwis na ugiętych ramionach oraz bieg zygzakiem – „koperta”. W przypadku np. AMW egzamin sprawności obejmie bieg na 100 metrów dla wszystkich kandydatów, a także zwis na ugiętych ramionach (kobiety) oraz podciąganie na drążku (mężczyźni). Kandydaci na kierunek mechatroniki w specjalności prace podwodne będą musieli też przejść dodatkowy test wydolności fizycznej.

Gdy postępowanie rekrutacyjne już się zakończy, uczelnie przygotują listy osób wstępnie zakwalifikowanych do przyjęcia na studia. Kandydaci ci zostaną skierowani na specjalistyczne badania lekarskie i psychologiczne. Pozytywne orzeczenie komisji lekarskiej o zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia zawodowej służby wojskowej oraz orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań do takiej służby będzie przepustką do wpisania na listę studentów. Warunkiem będzie też oczywiście pozycja na liście kandydata objęta limitem miejsc na danym kierunku studiów i specjalności.

Ci, którzy rozważają podjęcie studiów wojskowych, muszą w pierwszej kolejności wypełnić elektronicznie kwestionariusz osobowy dostępny na stronie internetowej danej uczelni wojskowej oraz złożyć wniosek do jej rektora-komendanta. Warto pamiętać, że aby ubiegać się o studia w charakterze kandydata na oficera, trzeba mieć m.in. polskie obywatelstwo, ukończone 18 lat (do dnia powołania do służby kandydackiej), zdaną maturę. Ważna jest też niekaralność oraz znajomość języka angielskiego.