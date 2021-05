Wielce Szanowni Weterani, dziś jest Wasze święto, Wasz dzień!

Reprezentują Państwo nas jako Polaków i wystawiacie nam świadectwo. Bardzo wysokie, za co jestem ogromnie wdzięczny. Bo tam, gdzie swoją służbę wykonywali i wykonują polscy żołnierze oraz funkcjonariusze, niezmiennie cieszą się oni szacunkiem. Wszędzie, gdzie jestem na świecie, gdzie polscy żołnierze służyli lub służą, słyszę słowa podziękowania i uznania – to Wasza wielka zasługa. Dziękuję za to z całego serca.

Polscy żołnierze i funkcjonariusze uczestniczą w misjach poza granicami kraju od ponad 60 lat. Do tej pory 90 razy zdarzały się w naszej historii misje międzynarodowe, w których nasi żołnierze udawali się poza granice Polski, by wykonywać służbę: strzegąc pokoju, przywracając pokój, przeciwdziałając i walcząc z terrorystami – czyniąc wszystko, by przynieść innym społeczeństwom i narodom spokojne, bezpieczne i normalne życie.

Ale chcę podziękować nie tylko Wam. Chcę także, byście zanieśli moje podziękowania do swoich domów. Mówię to, patrząc na twarze żołnierzy i weteranów, mówię to, patrząc także w kamery, do przedstawicieli mediów. Chciałbym, by najbliżsi polskich żołnierzy i funkcjonariuszy, polskich weteranów, a także oni sami w swoich domach, usłyszeli te słowa podziękowania i wielkiego szacunku ze strony najwyższych władz Rzeczypospolitej.

Państwa służba i postawa dla Polski jest doceniana. Mówię „Państwa”, bo nie są to tylko żołnierze i funkcjonariusze – to właśnie także służba ich najbliższych. Bo nikt, kto tego nie przeżył, nie wie, co to znaczy czekać na powrót syna, brata, ojca, mamy. Nikt nie wie, co to znaczy być setki, tysiące kilometrów z dala od najbliższej osoby i słyszeć, że coś się stało, że jakiś polski żołnierz lub funkcjonariusz jest poszkodowany, a może zginął.

Nikt, kto tego nie przeżył, nikt, kto nie miał osobiście do czynienia z taką sytuacją, nie jest w stanie tego pojąć. Dlatego nisko chylę czoła przed Państwem wszystkimi. Przed żołnierzami, funkcjonariuszami i przed ich rodzinami. Dziękuję z całego serca za służbę dla Rzeczypospolitej. Chcę wyrazić także najwyższy szacunek dla wszystkich żołnierzy i funkcjonariuszy wyróżnionych i odznaczonych.

Pragnę jeszcze raz podziękować wszystkim kawalerom Orderu Krzyża Wojskowego za niezwykłe wykonywanie zadań. Order Krzyża Wojskowego stanowi – taka była zresztą idea przewodnia tego, który wprowadził ten order do naszego katalogu orderów i odznaczeń wojskowych – pokojowy odpowiednik Orderu Virtuti Militari. Order Virtuti Militari może być przyznany żołnierzowi za męstwo wojenne, gdy Polska jest w stanie wojny. Na szczęście od dziesięcioleci Polska nie była i nie jest w stanie wojny.

Ale polscy żołnierze są wysyłani do różnych miejsc na świecie – właśnie tam, gdzie toczy się wojna, walka. I czasem zdarza się, że w tych walkach uczestniczą. Zdarza się też, że dokonują wtedy czynów wyjątkowego bohaterstwa i wyjątkowego męstwa – i za to właśnie nadawane jest to wyjątkowe odznaczenie: Order Krzyża Wojskowego.

Z całego serca gratuluję Panom Oficerom, którzy zostali dziś udekorowani tymi wyjątkowymi odznaczeniami. Dziękuję za Waszą niezwykle bohaterską postawę. Dziękuję za bohaterstwo, za oddanie służbie i drugiemu człowiekowi. Ale dziękuję także za wielką mądrość – że wykonali zadanie i wrócili z wykonania tego zadania, choć było ono ekstremalnie trudne. Jeszcze raz tu, wobec wszystkich, z całego serca Panom dziękuję i gratuluję. Gratuluję też wszystkim dziś odznaczonym.

Misje realizowane przez polskich żołnierzy i funkcjonariuszy cały czas trwają. Na szczęście dziś, jak do tej pory najniebezpieczniejsza z nich – nasza misja w Afganistanie – dobiega końca. Pozostają inne, bardziej spokojne, ale także związane z niezwykłą odpowiedzialnością. Dziękuję wszystkim żołnierzom i funkcjonariuszom, którzy w tych misjach uczestniczą.

Wizyta Pary Prezydenckiej w Polskim Kontyngencie Wojskowym w Turcji. Fot. Jakub Szymczuk/ KPRP

Dosłownie trzy dni temu miałem możliwość dziękowania osobiście za służbę polskim żołnierzom w nowym kontyngencie w Turcji, którzy wykonują zadania patrolowe i obserwacyjne w pobliżu granicy syryjskiej, wypełniając zapotrzebowanie strony tureckiej na wsparcie – wsparcie żołnierzy aliantów, żołnierzy Sojuszu Północnoatlantyckiego – w służbie na tej bardzo trudnej granicy, jaką jest granica syryjska, przede wszystkim w patrolowaniu obszaru morskiego.

Miałem sposobność osobiście podziękować paniom i panom oficerom – żołnierzom pełniącym tę służbę. Ale chcę, by podziękowania z mojej strony usłyszeli dziś także wszyscy polscy żołnierze i funkcjonariusze pełniący misje poza granicami kraju, gdziekolwiek są.

Składam Państwu i Państwa najbliższym wyrazy szacunku. Dziękuję za tę służbę. Dziękuję, że żołnierze i funkcjonariusze zawsze są gotowi, by nas reprezentować – gotowi, by Polska dotrzymywała swoich zobowiązań sojuszniczych, pokazując, że to, iż oddziały Sojuszu Północnoatlantyckiego są na naszej ziemi, wzmacniając wschodnią flankę Sojuszu i nasze bezpieczeństwo, nie znaczy, że my tylko korzystamy z sojuszniczego wzmocnienia.

My również niesiemy pokój i bezpieczeństwo innym – i w ramach misji Sojuszu Północnoatlantyckiego, i w ramach misji Unii Europejskiej, i w ramach misji Organizacji Narodów Zjednoczonych, jak to się znów dzieje po latach przerwy w Libanie.

Dziękuję wszystkim weteranom, dziękuję wszystkim polskim żołnierzom i funkcjonariuszom, którzy sprawują swoje misje.

Niech żyje Polska! Niech Pan Bóg ma w swojej opiece wszystkich naszych żołnierzy i funkcjonariuszy wykonujących misje! Boże, błogosław weteranom!