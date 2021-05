Gmach Nowej Giełdy idzie pod młotek

Był siedzibą giełdy. Odbywały się w tu także targi i wykłady oraz zawody sportowe, a z koncertem gościł Ignacy Jan Paderewski. Pochodzący z XIX wieku budynek Nowej Giełdy we Wrocławiu wystawia na sprzedaż Agencja Mienia Wojskowego. Cena wywoławcza to 16 mln zł, ale nabywca, ze względu na zabytkowy charakter obiektu, może liczyć na bonifikatę.

Gmach Nowej Giełdy powstał w latach 1864–1867 według projektu niemieckiego architekta Karla Lüdecke. Budynek ma bogatą historię. Początkowo był siedzibą giełdy, ale organizowano tu także wykłady czy targi. W lutym 1891 roku w jednej z sal koncertował Ignacy Jan Paderewski. Do 1945 roku właścicielem gmachu była Izba Przemysłowo-Handlowa. Po II wojnie światowej trafił w ręce Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. W latach 50. powstała w nim hala sportowa – był użytkowany przez Klub Sportowy „Gwardia” Wrocław do początku 2019 roku. Następnie został przekazany Agencji Mienia Wojskowego. – To był czas, gdy służby mundurowe podlegające MSWiA rezygnowały z utrzymywania nieruchomości, które nie były bezpośrednio związane z wykonywanymi przez nie zadaniami. Ponieważ resort spraw wewnętrznych i administracji nie może sam zbywać takich obiektów, trafił do nas jako reprezentanta Skarbu Państwa – wyjaśnia Małgorzata Weber, rzeczniczka prasowa AMW. Dodaje, że Agencja rozważała różne możliwości zagospodarowania zabytkowego budynku, łącznie z planami wynajmu. – Niestety, czego zresztą nie ukrywamy, obiekt wymaga sporych nakładów na remont. Dlatego po przeprowadzeniu analiz uznaliśmy, że choć to jedna z najciekawszych i najbardziej wartościowych nieruchomości w zasobie Agencji oraz wyjątkowa budowla w skali kraju, to najlepszym sposobem jej zagospodarowania będzie sprzedaż – dodaje Małgorzata Weber.