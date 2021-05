Bliższa współpraca wojskowa z Turcją

We wtorek, 25 maja, szef MON spotkał się z szefem resortu obrony Turcji. Ministrowie obrony poruszyli kwestie dotyczące m.in. współpracy militarnej w wymiarze bilateralnym oraz w ramach współpracy sojuszniczej. Omówili także tematy związane z dalszym wzmacnianiem bezpieczeństwa w regionie flanki południowej NATO.

Wczoraj prezydenci Polski i Turcji rozmawiali na temat bezpieczeństwa na wschodniej flance NATO m.in. na temat bezpieczeństwa Polski i Turcji. Rozmawiali także na temat naszej współpracy wojskowej. To są ramy, które my ministrowie obrony wypełniamy treścią – powiedział Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej po spotkaniu z Hulusim Akarem, szefem resortu obrony Turcji.

REKLAMA

- Podzielamy zagrożenia, które dotyczą naszych państw, ale także całego Sojuszu Północnoatlantyckiego. Staramy się znaleźć najlepsze odpowiedzi na te zagrożenia. Niewątpliwie współpraca Polski i Turcji jest ważną odpowiedzą na te zagrożenia – mówił szef polskiego resortu obrony.

Pierwszego dnia wizyty szefa MON w Turcji została podpisana umowa na zakup nowoczesnego uzbrojenia dla Wojska Polskiego. Ministrowie Polski i Turcji podpisali także umowę między Rządem RP a Rządem Republiki Turcji o wzajemnej ochronie informacji niejawnych w dziedzinie przemysłu obronnego.

- Bardzo się cieszę z tego, że wczoraj miałem zaszczyt podpisania umowy w sprawie zakupu bezzałogowych statków powietrznych. To bardzo dobra broń. Broń sprawdzona, która znacznie podnosi zdolności Wojska Polskiego. (...) To jest dron uderzeniowy. To jest dron, który kupiliśmy razem z uzbrojeniem. Dziś rozmawialiśmy również o kolejnych obszarach możliwej współpracy, w tym artylerii oraz różnych dziedzinach modernizacji Wojska Polskiego – mówił minister Mariusz Błaszczak.

W 2017 roku Ministrowie obrony narodowej Polski i Turcji podpisali Deklarację Intencji (Declaration of Intent), określającą obszary dalszej współpracy w dziedzinie obronności. W dokumencie wskazano m.in. na wzmocnienie wspólnych wysiłków związanych z dalszą adaptacją NATO do zagrożeń i wyzwań dla bezpieczeństwa oraz zacieśnienie współpracy przemysłów obronnych.