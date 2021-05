Survival dla nauczycieli

Budowa schronień, krzesanie ognia, pozyskiwanie i uzdatnianie wody do picia, podstawy topografii – to tylko kilka z elementów szkolenia adresowanego do nauczycieli klas wojskowych. Bezpłatny, organizowany przez MON kurs odbędzie się w czerwcu w Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej w Ustce. Zapisy trwają do 1 czerwca.

Organizatorami szkolenia są Biuro do Spraw Programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej” oraz Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej w Ustce. – Oferując kursy dla nauczycieli klas mundurowych, chcemy w jeszcze lepszym stopniu przygotować ich do organizowania i prowadzenia zajęć programowych z młodzieżą. Na szkoleniu się pod okiem wykwalifikowanych żołnierzy pedagodzy mają szansę zdobyć unikatową wiedzę i umiejętności, które potem będą mogli przekazać swoim uczniom – tłumaczy ppłk Waldemar Krzyżanowski, szef Wydziału Komunikacji Biura do spraw Programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej”.