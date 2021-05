Gąsienice na lądzie i wodzie

Transporter podpływa do osi przeprawy, ustawia się bokiem do głównego nurtu, a to sprawia, że jest spychany w dół rzeki. Kierowca sterując, musi w bardzo krótkim czasie wykonać jednocześnie kilka czynności. A tu już potrzebne jest doświadczenie. Kandydaci na operatorów pływających transporterów samobieżnych uczą się na pięciotygodniowym szkoleniu.

Film: Bogusław Politowski / ZbrojnaTV