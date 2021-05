Zawody strzeleckie weteranów w 16 Dywizji

Witając weteranów powiedział: - Serdecznie dziękuję, Państwu za przybycie na dzisiejsze spotkanie. Jest to moment, w którym mamy możliwość podziękowania naszym żołnierzom-uczestnikom misji poza granicami kraju, za ich trud i poświęcenie oraz oddanie hołdu poległym. W swojej wypowiedzi gen. Radomski podkreślił wagę i znaczenie realizowanych zadań oraz osiągnięty profesjonalizm. – Weterani 16 Dywizji Zmechanizowanej, szczególne słowa podziękowania kieruję do Was za Waszą odwagę i męstwo, poświęcenie i wiarę w sprawę, której służyliście. Wykonując odpowiedzialne zadania daleko od domu, zasłużyliście na miano najlepszych z najlepszych.

W ceremonii otwarcia zawodów strzeleckich weteranów udział wzięli: wojewoda Warmiński Mazurski Pan Artur Chojecki, Burmistrz Giżycka Pan Wojciech Iwaszkiewicz, którzy podziękowali weteranom za ich odpowiedzialną, pełną zagrożeń służbę w polskich kontyngentach wojskowych i złożyli życzenia sukcesów w dalszej służbie wojskowej i w życiu rodzinnym. Wśród zaproszonych gości byli także koordynator zawodów strzeleckich weteranów Dyrektor Centrum Weterana płk. Szczepan Głuszczak oraz dyrektorzy instytucji wojskowych z Ełku i kapelani wojskowi. Oprawę muzyczną wydarzenia uświetniła Orkiestra Wojskowa z Giżycka

Zawody zostały podzielone na dwa bloki tematyczne. Pierwszy z nich odbył się na strzelnicy bojowej piechoty w Bemowie Piskim. Weterani rywalizowali w konkurencjach strzeleckich z pistoletu wojskowego oraz karabinka szturmowego Beryl. Po zaciętej, strzeleckiej rywalizacji uczestnicy zawodów przeszli płynnie do części pokazowej sobotniego przedsięwzięcia, gdzie odwiedzili stanowiska promocyjne jednostek wojskowych 16. Dywizji Zmechanizowanej mogli przyjrzeć się bliżej KTO Rak czy zestawowi przeciwlotniczemu Poprad. Weterani mieli możliwość zapoznania z możliwościami strzeleckimi karabinów wyborowych prezentowanych przez Zakłady Mechaniczne z Tarnowa.

Kolejnym etapem sobotniego pikniku była część rekreacyjna zorganizowana na bazie Ośrodka Szkolenia Fizycznego 15 BZ w Giżycku. Weterani sprawdzili swoje umiejętności m.in. w strzelaniu z łuku, wyciskaniu kettlebell i pokonywania toru Zawiszaka. Dla ciała nie zabrakło także wojskowej grochówki.

Po zakończeniu sportowej rywalizacji nadszedł czas na podsumowanie zawodów. Okolicznościowe puchary zwycięzcom zawodów strzeleckich wręczyli gen. dyw. Krzysztof Radomski, gen. bryg. Bogdan Rycerski oraz płk Szczepan Głuszczak. W strzelaniu z karabinka szturmowego na odległość 100 m pierwsze trzy miejsca zajęli:

1. mł. chor. Mariusz Mazur z 15GBZ

2. st. kpr. Sebastian Obrycki z 1G5BZ

3. Pan Grzegorz Milewski

W klasyfikacji strzeleckiej z pistoletu wojskowego na odległość 25 m wyniki były następujące:

1. st.chor. sztab. Tomasz Wilczak z CSLog IWSZ

2. st.chor. sztab. Sławomir Pietrzycki z BL MW

3. Pan Przemysław Kowalski

Na zakończenie rywalizacji wszyscy weterani otrzymali pamiątkowe dyplomy za udział w zawodach.





Głównym celem zawodów strzeleckich weteranów jest upowszechnienie wśród społeczeństwa dorobku i znaczenia udziału żołnierzy Wojska Polskiego w misjach i operacjach wojskowych poza granicami państwa oraz wymiana doświadczeń oraz integracja środowiska weteranów wokół wspólnie realizowanych przedsięwzięć i podejmowanych inicjatyw.

Tekst: mjr Marek Nabzdyjak