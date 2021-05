Gotowi na dyżur NATO

REKLAMA

Ćwiczenie to było zatem dość krótkie, ale wypełnione skomplikowanymi zadaniami, na które z reguły żołnierze mieli stosunkowo mało czasu, gdyż szybka i zdecydowana reakcja była tu kluczowa. Zatem oprócz typowych działań taktycznych jak obrona i natarcie żołnierze „Błękitnej” Brygady współdziałali z JTAC-ami, czyli wysuniętymi nawigatorami naprowadzania lotnictwa (ang. joint terminal attack controller), neutralizowali improwizowane ładunki wybuchowe (ang. Improvised Explosive Device), ewakuowali „uszkodzony” sprzęt, udzielali pierwszej pomocy, a nawet reagowali na propagandę „przeciwnika”.

Czwartek 20 maja br. był ostatnim dniem prowadzonych działań, więc na zbiórce kończącej poligonowe zmagania podsumowano dotychczasowy wysiłek żołnierzy. - Bez względu na to jak Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych oceni Was, chciałbym już teraz wszystkim podziękować za wysokie zaangażowanie, inicjatywę, kawał bardzo dobrej, żołnierskiej roboty. W mojej ocenie świetnie poradziliście sobie z większością zadań, dlatego jestem z Was bardzo dumny – podkreślił zastępca dowódcy 12 Brygady Zmechanizowanej i zarazem kierownik ćwiczenia pułkownik Roman Brudło.

12 Brygada Zmechanizowana obecnie realizuje zadanie polegające na przygotowaniu żołnierzy do dyżuru Sił Odpowiedzi NATO planowanego na 2022 rok. Siły i środki wyznaczone do tego niezwykle odpowiedzialnego zadania zostały sformowane na bazie 1 batalionu piechoty zmotoryzowanej „Legionów” ze Szczecina. Oprócz licznych ćwiczeń i szkoleń poligonowych jakie pododdział realizuje obecnie w kraju są również przewidziane szkolenia poza granicami (m. in. w Norwegii). Po pozytywnym zaliczeniu certyfikacji oraz wszystkich wymagań pododdział wejdzie w skład francusko – niemieckiej brygady i będzie w gotowości do szybkiego działania poza granicami Unii Europejskiej, jeśli zajdzie taka potrzeba.

Tekst: kpt. Błażej Łukaszewski