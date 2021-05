W hołdzie poległym kolegom

We wtorek, 18 maja, żołnierze Dowództwa Wielonarodowej Dywizji Północny-Wschód wyruszyli na czterodniowy rajd motocyklowy weteranów. W tym czasie odwiedzą groby poległych kolegów znajdujące się w województwie warmińsko-mazurskim.

Dzisiaj, w ramach 2. Rajdu Motocyklowego Weteranów organizowanego przez Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa, na terenie Dowództwa Wielonarodowej Dywizji Północny – Wschód spotkało się kilkudziesięciu motocyklistów reprezentujących dowództwo dywizji oraz jednostki i instytucje wojskowe, służby mundurowe, a także środowisko cywilne z województwa warmińsko – mazurskiego. Wśród uczestników rajdu znajdują się również żołnierze armii amerykańskiej, którzy wraz ze swymi polskimi kolegami chcą oddać hołd poległym w misjach. Pamięć o poległych przekracza granice i łączy żołnierzy z różnych krajów.

Podczas inauguracji rajdu dowódca Wielonarodowej Dywizji Północny – Wschód gen. dyw. Krzysztof Motacki powiedział – „Mówiąc o udziale Wojska Polskiego w misjach międzynarodowych moglibyśmy spędzić wiele czasu. I mówię nie tylko o żołnierzach, bo również brali w nich udział przedstawiciele innych służb mundurowych i przedstawiciele środowiska cywilnego. Myślę, że zgodzicie się ze mną, że największy wpływ na nasze losy i na Wojsko Polskie miały dwie misje – Irak i Afganistan. Według szacunków, ogółem, wzięło w nich udział prawie 40 000 żołnierzy. Ogromna liczba. Wielu z nich zapłaciło cenę najwyższą. Mam tu na myśli naszych przyjaciół, którzy polegli – tych, którym ten rajd jest poświęcony. I bardzo dobrze, że istnieją takie formy, istnieje ten rajd, dlatego, że pamięć o nich to nasz obowiązek.” Generał Motacki podziękował również uczestnikom rajdu – „Dziękuję wam bardzo za udział, za to co robicie ... i nie mówię tego z racji swojego stanowiska i swojego stopnia ale przede wszystkim jako weteran misji w Iraku i Afganistanie, jako jeden z was. Wspaniała rzecz. Życzę wam dobrej pogody, przyczepności i szerokiej drogi”.