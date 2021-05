„Wojenne błyski” znów lśnią

Bezwzględny zapis cenzury na dokonania 2 Korpusu Polskiego generała Władysława Andersa pod Monte Cassino dotyczył również utworu Feliksa Konarskiego i Alfreda Schütza. Ostrożność była zatem niezbędna. Musiałem solennie przyrzec, że nikomu nie będę opowiadał, co się dzieje w aneksie willi „Stefania”. Z roku na rok wuj i matka opowiadali mi coraz więcej o walkach Polaków na froncie włoskim.

Aura tajemniczości, smak owocu zakazanego i wreszcie niezwykłe piękno tego utworu wyrzeźbiły mi duszę i serce na zawsze. Ta wyniesiona z domu formacja przydała mi się, kiedy przygotowywałem radiową oprawę przed dwudziestą piątą rocznicą bitwy. Szczęśliwie cenzura z ul. Mysiej zniosła zakaz emisji tej pięknej pieśni. Mniej więcej miesiąc przed audycją dowiedziałem się, że kolegą redakcyjnym mojego ojca w nieistniejącym już tygodniku „Za i przeciw” jest uczestnik walk o Monte Cassino, dziennikarz i pisarz, Aleksander Grobicki.

Niedługo przed nagraniem rozmowy udało mi się zdobyć w jednym z warszawskich antykwariatów książkę Aleksandra Grobickiego „Wojenne błyski” o kampanii włoskiej 2 Korpusu. Wydana została nakładem czytelników – w subskrypcji – w 1964 roku w Toronto w liczbie kilkuset zaledwie egzemplarzy. Przeczytałem jednym tchem, w kilka godzin, tuż przed spotkaniem z autorem. Napisana równie ciekawie jak dzieło Melchiora Wańkowicza „Monte Cassino”, z jedną wszakże różnicą. Wańkowicz obserwował istne piekło na zboczach Monte Cassino i okolicznych wzgórz z pewnej, w miarę bezpiecznej odległości. Jego relacja co do szczegółów jest więc siłą rzeczy – musi być – z drugiej ręki. Grobicki był zaś w samym środku owego piekła, był bezpośrednim świadkiem trwającej wokół niego bitwy.

Już po pierwszym spotkaniu z porucznikiem w siedzibie redakcji w alei Szucha, tuż przy placu Unii Lubelskiej, stało się oczywiste, że wygrałem los na loterii. Rozmowa, zarejestrowana na początku maja tylko to potwierdziła. Robiły wrażenie ogromna wiedza, erudycja i rzadki dar barwnej relacji oficera artylerii, który szturm na klasztor śledził ze schronu obserwacyjnego położonego na ziemi niczyjej, między liniami broniących się Niemców a nacierających Polaków. Przez kilkanaście minut Grobicki trzyma słuchacza w napięciu niezwykłą opowieścią o przebiegu walk żołnierzy 2 Korpusu, o wojnie widzianej oczami żołnierza, o nadludzkim wysiłku i odwadze, o cierpieniu i poświęceniu. O tym, co spowite dymem walk, niedostępne i nie do pojęcia, o tym w końcu, jaką cenę poniosło polskie wojsko, zanim swym zwycięstwem przyczyniło się do przełamania niemieckich umocnień „Linii Gustawa”, tak długo skutecznie ryglującej wojskom alianckim drogę na Rzym.

Za wiedzą i zgodą autora wzbogaciłem więc tekst audycji poniższym cytatem z książki:

Z jednej strony były południowe Włochy. Skąpane w ciepłym już, wiosennym słońcu Campo di Pietro, Campobasso, Aquafondata, Venafro i dziesiątki innych miast, mieścin i wiosek, i przytulne w nich kwatery, pękate butelki vino rosso lub bianco, pachnące pastasciutą, rozgrzane signorinami, melodyjne, wesołe, serdeczne.

Z drugiej zaś, była dolina rzeki Rapido i zwisający nad nią Klasztor. Była „Droga Saperów” wiodąca na „Widmo” i „San Angelo”, były „Mass Albanetta”, „Głowa Węża” i „Domek Doktora”. Były niemieckie bunkry i polskie ziemianki. Rozśpiewane słowiki i czerwone maki. Ruiny i leje. Smród trupów i cuchnąca nimi woda do picia.

Z Polski wyjechałem 2 sierpnia 1969 roku do Londynu, gdzie zamierzałem spędzić dwa lata, nauczyć się języka i zarobić na mieszkanie, po czym wrócić do kraju. Plany legły w gruzach, kiedy po kilkukrotnym przedłużeniu pobytu konsulat podjął próbę zwerbowania mnie jako informatora. Stanowcza odmowa spowodowała konieczność złożenia wniosku o azyl polityczny. Po blisko rocznym oczekiwaniu azyl został przyznany, co definitywnie zamknęło mi drogę powrotu do kraju.

W Londynie zastał mnie stan wojenny. Natychmiast po jego wprowadzeniu rozpocząłem działalność w organizacji wspierającej zepchniętą do podziemia „Solidarność”. Zaangażowanie w zarządzie „Solidarity With Solidarity”, gdzie pełniłem funkcję szefa ochrony licznych manifestacji i oficera łącznikowego odpowiedzialnego za kontakty z innymi organizacjami wspierającymi NSZZ „Solidarność” zamknęły drogę powrotu do Polski w zasadzie na zawsze, w każdym razie w ówczesnych realiach politycznych.

W 1984 roku rozpocząłem pracę w Dziale Badań i Analiz Radia Wolna Europa w Monachium. Tam właśnie 18 maja 1989 roku przygotowałem specjalny program na czterdziestą piątą rocznicę bitwy o Monte Cassino dla Rozgłośni Polskiej RWE. Audycja wyemitowana została w „Panoramie”, którą tego dnia prowadził akurat Jacek Kaczmarski. Niestety nie mogłem zamieścić w niej wywiadu z Aleksandrem Grobickim. Jej zapis pozostał bowiem w archiwum Rozgłośni Harcerskiej. W zamian, próbując choć trochę zrekompensować brak rozmowy z uczestnikiem bitwy, zdecydowałem się wzmocnić tekst wierszem Jana Lechonia „Monte Cassino”:

Turyści przyjechali zwiedzać Somosierrę,

Pytają, czy nie można kupić polskich kości,

I szybko obejrzawszy, chcą nowej wzniosłości

I nowego jadą oglądać bohatera.

Jeszcze widzą, jak czako płynie z prądem rzeki,

I słyszą okrzyk „Honor!” stłumiony przez fale,

Więc, stanąwszy na brzegu, wołają: „Wspaniale!

Jakże zginął wspaniale! Pokoj mu na wieki!”

I teraz do Włoch jadą. Zakupili kwiaty,

Chcąc na groby je rzucić poetyczną dłonią.

Lecz nocą pękły groby i Polacy z bronią

Ruszyli, aby żądać za swą krew zapłaty.

Pięć lat później, 18 maja 1994 roku, byłem po raz pierwszy na uroczystościach pięćdziesiątej rocznicy bitwy na cmentarzu polskich żołnierzy u stop klasztoru na Monte Cassino. Silne wzruszenie i niezapomniane doznanie. I nawet koszmarna pogoda – lejący nieustannie deszcz, przenikliwe zimno i wiatr – nie były w stanie osłabić niezwykłego wrażenia, jakie wywiera obecność w tym miejscu.

Po dwudziestu pięciu latach, 18 maja 2019 roku, dzięki uprzejmości szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, ministra Jana Józefa Kasprzyka, uczestniczyłem po raz drugi w uroczystościach na Monte Cassino, tym razem z okazji siedemdziesiątej piątej rocznicy bitwy. Licząca ponad sto osób oficjalna delegacja państwowa dotarła do Rzymu w dwóch turach na pokładzie rządowego embraera. Tym razem pogoda dopisała.

Zanim jednak wyruszyłem ponownie pod Monte Cassino, rozpocząłem intensywne próby zainteresowania nową edycją „Wojennych błysków”, tym razem wydawców w kraju. Uznałem bowiem, iż tak dobra książka, o której wiedza, zważywszy na niski nakład pierwszego wydania, była znikoma, zasługuje na wznowienie.

Pamiętam świetnie pierwszą wizytę w siedzibie Wojskowego Instytutu Wydawniczego.

W pewnej chwili, Maciej Podczaski, szef Instytutu, kartkując egzemplarz zauważył: „To jest świetnie napisana książka”. Odpowiedziałem wtedy: „Właśnie dlatego przyszedłem z nią do wydawnictwa”.

W ten sposób udało mi się zrealizować zamysł-marzenie: nowe wydanie „Wojennych błysków” dla czytelników w Polsce. Niech będzie to mój głęboki ukłon w stronę „szalonych, zażartych” żołnierzy generała Andersa spod Monte Cassino, ale także moje podziękowanie Aleksandrowi Grobickiemu za tamtą rozmowę w maju 1969 roku. Niech pamięć trwa.

