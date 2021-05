Kajakiem po srebro

Szer. Helena Wiśniewska wraca ze srebrnym medalem z węgierskiego miasta Szeged. Kajakarka z Centralnego Wojskowego Zespołu Sportowego i Cywilno-Wojskowego Związku Sportowego Zawisza Bydgoszcz zajęła drugie miejsce w pierwszych w tym sezonie zawodach o Puchar Świata. Medal zdobyła wraz z Justyną Iskrzycką w finale dwójek na dystansie 500 m.

Na torze w Szeged Polki przegrały tylko o 1,27 s z Sabriną Hering-Pradler i Tiną Dietze z Niemiec. Brązowy medal zdobyły Spela Ponomarenko-Janic i Anja Osterman ze Słowenii. Szer. Helena Wiśniewska i Justyna Iskrzycka do półmetka płynęły spokojnie, w drugiej fazie wyścigu znacznie przyspieszyły. Nie zdołały jednak już wyprzedzić Niemek. Natomiast siódme miejsce w tym finale zajęła druga polska osada w składzie: szer. Dominika Putto i szer. Katarzyna Kołodziejczyk. Kajakarki z Centralnego Wojskowego Zespołu Sportowego i CWZS Zawisza straciły do triumfatorek 4,56 s.

Szer. Helena Wiśniewska była również blisko podium w wyścigu czwórek na dystansie 500 m. Do brązowego medalu polskiej osadzie zabrakło jednak 0,22 s. Polki w składzie: Helena Wiśniewska, Karolina Naja, Anna Puławska i Katarzyna Kołodziejczyk – uzyskały czas 1 min 39,18 s. Triumfowały Niemki (1.36,75) przed Białorusinkami (1.38,37) i reprezentantkami Danii (1.38,96). Na szóstej pozycji sklasyfikowano drugą polską osadę, w której płynęły: Martyna Klatt, Sandra Ostrowska, Klaudia Cyrulewska i Julia Olszewska. Co ciekawe, przed dwoma laty na torze w Szeged odbyły się mistrzostwa świata, w których polska czwórka z Wiśniewską i Kołodziejczyk w składzie wywalczyła brązowy medal. Polki przegrały z Węgierkami i Białorusinkami, ale – co najważniejsze – zapewniły sobie przepustkę na igrzyska olimpijskie w Tokio.