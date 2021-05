Zdobądź Monte Cassino szlakiem żołnierzy Armii Andersa

Czas i bujna przyroda zatarły ślady dawnych zmagań i tragicznych wydarzeń, które rozegrały się tam 77 lat temu. Tylko pasjonaci historii wiedzieli, jak wielkimi ofiarami zostało okupione zdobycie tego wzgórza. Jedynie cmentarz przypomina o polskiej krwi przelanej w tym miejscu.

Tak było do dziś. Od teraz bowiem droga jest oznaczona i opisana. Historia 2 Korpusu Polskiego, tej fascynującej formacji, która z łagrów nieludzkiej ziemi przeszła zwycięskim szlakiem pod słońce Italii, by tu zwyciężyć i potwierdzić swą odwieczną przynależność do korzeni Europy, ma szansę trafić do międzynarodowego odbiorcy.

Koncepcja utworzenia ścieżki powstała w Wojskowym Instytucie Wydawniczym, wydawcy m.in. miesięcznika „Polska Zbrojna”. Tam też projekt zyskał ostateczny kształt. – Narracja ścieżki to polski głos o udziale naszych żołnierzy w wyzwalaniu Europy, a także przypomnienie niepopularnej prawdy o losie narodu zaatakowanego we wrześniu 1939 roku przez dwa totalitaryzmy. Taka forma przekazu czyni naszą opowieść powszechnie dostępną. To skuteczna polityka historyczna – mówi Maciej Podczaski, dyrektor WIW-u. Instytut koordynował też montaż tablic na legendarnym włoskim wzgórzu.

Projekt został zrealizowany dzięki wsparciu finansowemu głównego mecenasa projektu – Polskiej Fundacji Narodowej. – Ścieżka to opowieść o ludziach niezłomnych, którzy zawsze wysoko nieśli sztandar Rzeczypospolitej. Natomiast szlak bojowy 2 Korpusu Polskiego jest symbolem polskiej ofiary poniesionej dla wolności ojczyzny, ale i innych narodów. To ważny przekaz zrealizowany na wysokim poziomie – podkreśla Michał Góras, wiceprezes PFN.

Instalacja ścieżki była możliwa dzięki przychylności i współpracy włoskich partnerów – samorządu miasta Cassino oraz stowarzyszenia sportowego „Aprocis”. Inicjatywę objęli honorowym patronatem minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak oraz wicepremier Piotr Gliński, minister kultury, dziedzictwa narodowego i sportu.