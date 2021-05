12 Dywizja Zmechanizowana przełajową potęgą

Puchar za wyniki uzyskane w biegach indywidualnych i sztafetowych w biegach przełajowych odebrali reprezentanci 12 Dywizji Zmechanizowanej. Drugie miejsce zajęli żołnierze z 11 Dywizji Kawalerii Pancernej, a trzecie przełajowcy z 18 Dywizji Zmechanizowanej. Natomiast indywidualną nagrodę dla najbardziej wartościowego zawodnika mistrzostw wręczono st. szer. Arturowi Olejarzowi z 12 DZ, który zdobył dwa złote medale: w biegu na 8 km mężczyzn do lat 35 i w sztafecie 4x2 km mężczyzn. Z kolei nagrodę fair play otrzymał chor. mar. Jarosław Różyc, którego uhonorowano za udzielenie na trasie pomocy rywalowi.

W biegach indywidualnych do bardzo ciekawej rywalizacji doszło w biegu mężczyzn do 35 lat na dystansie 8 km. Do 1 km w czołówce biegło dziewięciu zawodników. Tempo st. szer. Adama Nowickiego, który niedawno w Holandii wypełnił minimum kwalifikacyjne na igrzyska olimpijskie w Tokio w maratonie, wytrzymali m.in. jego koledzy z reprezentacji: st. szer. Artur Olejarz (szósty biegacz na niedawnych mistrzostwach kraju w biegu na 10 000 m) i st. szer. Damian Kabat oraz szer. Emil Dobrowolski z 18 DZ (ósmy zawodnik tegorocznych mistrzostw Polski w maratonie), a także szer. Kamil Młynarz z wojsk obrony terytorialnej (17. na ostatnich mistrzostwach kraju w biegu na 10 000 m). Po drugim kilometrze z Nowickim i Olejarzem w czołowej grupce pozostali tylko Kabat i st. szer. Tomasz Grycko z sił powietrznych. Na półmetku z czołówki odpadł Kabat. Na szóstym kilometrze ton rywalizacji nadawali Nowicki, Olejarz i Grycko, a czwarty Kabat tracił do konkurentów 22 s. Na finiszu Nowicki minimalnie wyprzedził Olejarza, a brąz wywalczył Grycko, który na ostatnich dwóch kilometrach stracił do prowadzących 25 s. Po biegu jednak skorygowano jego wyniki, gdyż zdyskwalifikowano jego zwycięzcę (uznano, iż jako zawodnik z szerokiej kadry narodowej nie był uprawniony do startu).

W pozostałych biegach mężczyzn tytuły mistrzowskie wywalczyli: 3 km żołnierzy do lat 35 – szer. Szymon Dorożyński (reprezentant gospodarzy, brązowy medalista tegorocznych MP w biegu na 10 000 m), 3 km żołnierzy powyżej 35 lat – st. szer. Bartosz Nowicki z 12 DZ (brązowy medalista w biegu na 1500 m podczas Halowych ME w 2011 roku, trzykrotny mistrz Polski w biegu na 1500 m, trzykrotny halowy mistrz Polski w biegach na 800, 1500 i 3000 m), 8 km żołnierzy od 36 lat do 45 – st. szer. Łukasz Parszczyński z 16 DZ (olimpijczyk z Londynu 2012, startował w biegu na 3000 m z przeszkodami) i 8 km żołnierzy powyżej 45 lat – mł. chor. Mariusz Borychowski z 12 DZ.

W rywalizacji kobiet powyżej 35 lat w biegu na 3 km pewnie triumfowała st. szer. Katarzyna Kowalska, olimpijka z Pekinu (2008 rok, startowała w biegu na 3000 m z przeszkodami) i z Rio de Janeiro (2016, maraton), 11-krotna mistrzyni Polski w biegu na 3000 m z przeszkodami i 10-krotna mistrzyni kraju w innych konkurencjach (biegi przełajowe, bieg na 10 000 m, bieg na 5000 m, bieg uliczny na 10 km i półmaraton). Srebro zdobyła szer. Monika Andrzejczak, drużynowa srebrna medalistka w maratonie VII igrzysk wojskowych w Chinach. Natomiast trzecie miejsce zajęła sierż. Aleksandra Jakubczak, która na tegorocznych mistrzostwach Polski w maratonie uplasowała się na 10. pozycji.

W biegu kobiet do 35 lat najszybciej 3 km pokonała szer. Monika Jackiewicz, szósta zawodniczka tegorocznych mistrzostw kraju w biegu na 10 000 m. Reprezentantka 12 DZ wyprzedziła szer. Karolinę Witek z sił powietrznych i szer. Beatę Michałków z 11 Dywizji Kawalerii Pancernej. Czwarte miejsce zajęła st. szer. Anna Szyszka z 18 DZ, która na mecie o 0,8 s wyprzedziła szer. Martynę Masłowską z 11 DKPanc. Co ciekawe, przed trzema tygodniami na mistrzostwach kraju w biegu na 10 000 m w Goleniowie Masłowska była 23., a tuż za nią sklasyfikowano Szyszkę.

WYNIKI

Kobiety do 35 lat, 3 km

1. szer. Monika Jackiewicz (12 Dywizja Zmechanizowana) 10 min 25,76 s

2. szer. Karolina Witek (siły powietrzne) 11.13,06

3. szer. Beata Michałków (11 Dywizja Kawalerii Pancernej) 11.25,86

4. st. szer. Anna Szyszka (18 Dywizja Zmechanizowana) 11.28,02

5. szer. Martyna Masłowska (11 Dywizja Kawalerii Pancernej) 11.28,82

6. szer. Anna Nowakowska (Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych) 11.33,05

Kobiety powyżej 36 lat, 3 km

1. st. szer. Katarzyna Kowalska (16 Dywizja Zmechanizowana) 10.34,13

2. szer. Monika Andrzejczak (12 Dywizja Zmechanizowana) 10.41,99

3. sierż. Aleksandra Jakubczak (18 Dywizja Zmechanizowana) 11.17,00

4. szer. Wioletta Paduszyńska (11 Dywizja Kawalerii Pancernej) 11.39,38

5. szer. Monika Brzozowska (wojska obrony terytorialnej) 11.39,44

6. kpr. Anna Pogorzelska (12 Dywizja Zmechanizowana) 11.48,72

…

11. ppor. Krystyna Guzik (wyższe szkolnictwo wojskowe) 13.30,36

Mężczyźni do 35 lat, 3 km

1. szer. Szymon Dorożyński (Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych) 9.01,95

2. szer. Patryk Stypułkowski (12 Dywizja Zmechanizowana) 9.02,41

3. szer. Michał Groberski (12 Dywizja Zmechanizowana) 9.12,73

4. szer. Krzysztof Wasiewicz (18 Dywizja Zmechanizowana) 9.14,53

5. szer. Patryk Błaszczyk (12 Dywizja Zmechanizowana) 9.19,56

6. st. szer. Krzysztof Szymanowski (11 Dywizja Kawalerii Pancernej) 9.28,17

Mężczyźni powyżej 36 lat, 3 km

1. st. szer. Bartosz Nowicki (12 Dywizja Zmechanizowana) 9.49,22

2. sierż. Hubert Pokrop (siły powietrzne) 9.53,19

3. st. szer. Łukasz Nestorowicz (18 Dywizja Zmechanizowana) 9.59,00

4. plut. Krzysztof Wiśniowski (11 Dywizja Kawalerii Pancernej) 10.06,95

5. plut. Dominik Kryca (11 Dywizja Kawalerii Pancernej) 10.16,51

6. sierż. Tomasz Jędraszek (16 Dywizja Zmechanizowana) 10.18,81

Mężczyźni do 35 lat, 8 km

1. st. szer. Artur Olejarz (12 Dywizja Zmechanizowana) 25.32,32

2. st. szer. Tomasz Grycko (siły powietrzne) 25.57,25

3. st. szer. Damian Kabat (12 Dywizja Zmechanizowana) 26.23,59

4. szer. Emil Dobrowolski (18 Dywizja Zmechanizowana) 26.35,21

5. szer. Kamil Młynarz (wojska obrony terytorialnej) 26.42,47

6. szer. Krzysztof Gosiewski (Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych) 26.51,59

Mężczyźni od 36 lat do 45, 8 km

1. st. szer. Łukasz Parszczyński (16 Dywizja Zmechanizowana) 27.41,95

2. sierż. Kamil Makoś (11 Dywizja Kawalerii Pancernej) 27.50,89

3. plut. Seweryn Duda (12 Dywizja Zmechanizowana) 28.54,18

4. sierż. Artur Pelo (12 Dywizja Zmechanizowana) 29.00,95

5. szer. Artur Gułaj (wojska obrony terytorialnej) 29.05,35

6. st. szer. Przemysław Flaga (Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych) 29.14,14

Mężczyźni powyżej 46 lat, 8 km

1. mł. chor. Mariusz Borychowski (12 Dywizja Zmechanizowana) 28.54,92

2. st. chor. sztab. Mariusz Plesiński (11 Dywizja Kawalerii Pancernej) 29.04,42

3. st. szer. Krzysztof Bartkiewicz (12 Dywizja Zmechanizowana) 29.26,45

4. st. szer. Bogusław Andrzejuk (wojska obrony terytorialnej) 30.47,12

5. płk Jarosław Błaszczyk (Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych) 30.58,09

6. mjr Bogumił Krupiński (wojska obrony terytorialnej) 31.08,73.

Sztafeta kobiet 4x1 km

1. 12 Dywizja Zmechanizowana (szer. Marta Stępień, st. szer. Anna Pogorzelska, szer. Monika Andrzejczak, szer. Monika Jackiewicz) 13 min 10,89 s

2. 11 Dywizja Kawalerii Pancernej (szer. Beata Michałków, szer. Anna Waliduda, szer. Martyna Masłowska, szer. Wioletta Paduszyńska) 13.33,33

3. 18 Dywizja Zmechanizowana (st. szer. Kamila Hayder-Hamid Mukhtar, ppor. Barbara Jóźwiak, sierż. Aleksandra Jakubczyk, st. szer. Anna Szyszka) 13.41,38

4. Wojska obrony terytorialnej 13.41,87

5. 16 Dywizja Zmechanizowana 13.49,07

6. Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych 15.07,91

Sztafeta mężczyzn 4x1 km

1. Wyższe szkolnictwo wojskowe (kpr. pchor. Jakub Wróbel, szer. pchor. Kamil Mezglewski, st. szer. pchor. Szymon Guźkowski, plut. pchor. Jan Zielonka) 11.12,45

2. Wojska obrony terytorialnej (szer. Damian Skupiński, szer. Kamil Młynarz, szer. Paweł Gadomski, szer. Andrzej Rogiewicz) 11.14,22

3. 12 Dywizja Zmechanizowana (st. szer. Dawid Gorlach, st. szer. Bartosz Nowicki, st. szer. Damian Kabat, szer. Patryk Błaszczyk) 11.16,25

4. 11 Dywizja Kawalerii Pancernej 11.32,83

5. 16 Dywizja Zmechanizowana 11.45,14

6. Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych 11.50,28

Sztafeta mężczyzn 4x2 km

1. 12 Dywizja Zmechanizowana (plut. Seweryn Duda, szer. Michał Groberski, szer. Patryk Stypułkowski, st. szer. Artur Olejarz) 24.00,05

2. 11 Dywizja Kawalerii Pancernej (szer. Krzysztof Tschirch, szer. Adam Marysiak, sierż. Kamil Makoś, st. szer. Krzysztof Szymanowski) 24.18,78

3. 18 Dywizja Zmechanizowana (kpr. Paweł Młodzikowski, szer. Krzysztof Wasiewicz, szer. Andrzej Leończuk, szer. Emil Dobrowolski) 24.24,16

4. Siły powietrzne 24.46,89

5. Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych 25.24,85

6. Wojska obrony terytorialnej 26.09,32.