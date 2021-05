Wirtualna lekcja języka angielskiego

12 maja żołnierze 11 Batalionu Remontowego (11 brem) wraz z żołnierzami US Army przeprowadzili przy pomocy platformy kształcenia na odległość zajęcia z uczniami wybranych szkół z terenu województwa lubuskiego. Spotkanie z młodzieżą to kolejne przedsięwzięcie z cyklu wspólnych inicjatyw, mające na celu podkreślenie integracji przy jednoczesnym tworzeniu pozytywnego wizerunku wśród lokalnych społeczności.

Współpraca ze szkołami to odpowiedź na oczekiwania społeczności, które zostały określone podczas wspólnych spotkań strony amerykańskiej z przedstawicielami władz lokalnych i samorządowych. Pierwotnie program miał być dedykowany do szkół z klasami o profilu mundurowym. Obecnie organizowane cykliczne spotkania odbywają się zgodnie z potrzebami szkół, a skierowane są zarówno do uczniów szkół podstawowych, jak i ponadpodstawowych.

Celem spotkań jest upowszechnianie wśród młodzieży tematyki służby wojskowej, która przedstawiana jest „oczami” amerykańskich i polskich żołnierzy. Młodzi ludzie poznają możliwości jakie daje im wojsko oraz otrzymują odpowiedzi na nurtujące ich pytania dotyczące służby wojskowej. Dużym atutem jest też możliwość doskonalenia umiejętności posługiwania się językiem angielskim. Wszystkie spotkania prowadzone są bowiem w języku, którym na co dzień posługują się wojska sojusznicze, a uczniowie mają możliwość prowadzenia rozmowy z native speakerami.