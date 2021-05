Pokonajmy drogę do Bagram!

24 maja startuje bieg weterana pod hasłem „Droga do Bagram”. Do pokonania jest 5316 km. Inicjatywa ma integrować uczestników misji, ale też wszystkich sympatyków Wojska Polskiego. Dlatego w biegu mógł wystartować każdy, choć ze względu na pandemię pobiegniemy sami lub w małych grupach. Zainteresowanie okazało się ogromne, pula tysiąca miejsc została wyczerpana w ciągu dwóch dni!

Biegi, rajdy i marsze to wydarzenia, w których często uczestniczą weterani. Po raz pierwszy jednak trasa będzie tak długa, a w biegu wystartuje tak wielu zawodników, choć pobiegną indywidualnie. Pomysłodawcą nietypowego wydarzenia jest Centrum Weterana Działań poza Granicami Państwa. „Droga do Bagram” wpisuje się bowiem w zbliżające się święto uczestników misji zagranicznych. A nazwa biegu jest symboliczna, w afgańskiej bazie rozpoczynali bowiem w 2002 roku służbę pierwsi polscy żołnierze. W Bagram też nasze wojsko stacjonuje do dzisiaj.

Zasady udziału w imprezie są proste. Każdy zawodnik w kraju czy za granicą ma do pokonania dystans minimum pięciu kilometrów. Z przyczyn epidemicznych każdy pobiegnie lub pomaszeruje sam, bo taką formułę dopuszcza regulamin. Korzystając z zegarka, smartfona czy tableta zawodnik musi zmierzyć i zapisać pokonany dystans. Zaplanowaną trasę można pokonać w dowolnym momencie i dowolnym miejscu na świecie. Ważne, aby odbyło się to między 24 a 30 maja.