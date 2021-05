NATO Tiger Meet 2021 - szkolenie tygrysich eskadr

Podczas pierwszych sześciu dni ćwiczenia, wykonano kilka typów misji takich jak DCA (Defensive Counter Air), Heli Escort, Heli Tat, AI (Air Interdiction), OCA (Offensive Counter-Air), CAS (Close Air Support), ASuW (Anti-Surface Warfare), DT (Dynamic Targeting). Misje wykonano przy wsparciu działań niekinetycznych NTE (None Kinetics Entities), takich jak sytemy wczesnego ostrzegania z powietrza AEW (Airborne Early Warning), cyberprzestrzeni oraz w przestrzeni kosmicznej.

Przeprowadzono je w oparciu o scenariusze zakładające loty dzienne i nocne. W sumie od 3 do 9 maja wykonano 30 startów rano, 53 starty w godzinach popołudniowych oraz 33 w nocy. Co kluczowe - to właśnie podczas Tiger Meet 2021 po raz pierwszy w całej 60-letniej historii Tiger Meet wykonano misje nocne.

Ogółem, ćwiczące eskadry wykonały 483 godziny i 13 minut nalotu.

NTM2021 zapewnia doskonałe warunki do bezpiecznego szkolenia operacyjnego, umożliwiając uczestniczącym eskadrom zdobycie nowej wiedzy, doświadczeń i umiejętności podczas wspólnych lotów. To międzynarodowe ćwiczenie zostało stworzone w celu promowania współpracy i solidarności pomiędzy eskadrami sił powietrznych NATO - posiadającymi symbol tygrysa jako znak rozpoznawczy.

Tekst: kpt. Robert Filipczuk