Amerykańscy i polscy żołnierze walczyli o ostrogi

Tym razem w Spur Ride mogli sprawdzić się również żołnierze 151 blp z 12 Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Do wspólnej konkurencji zaprosili ich amerykańscy żołnierze ze 115 Batalionu Wsparcia 1 Pancernej Brygadowej Grupy Bojowej „Iron Horse”, którzy stacjonują na terenie jednostki w Skwierzynie.

Spur Ride to tradycja kawalerska w Armii Stanów Zjednoczonych od początku jej istnienia. Dla żołnierza kawalerii, marsz i pozostałe konkurencje to sposób na sprawdzenie swoich umiejętności psychofizycznych.

REKLAMA

Uczestnicy rozpoczęli ćwiczenia wczesnym rankiem. Zadania, z którymi przyszło im się zmierzyć, to m.in.: składanie i rozkładanie broni w warunkach nocnych, ewakuacja rannego z pola walki w terenie trudnodostępnym, składanie środków łączności i nawiązywanie łączności oraz działanie sekcji w warunkach bojowych. Ćwiczenia odbywały się pod nadzorem amerykańskich instruktorów, w pełnym umundurowaniu, z bronią i oporządzeniem. Spur Ride udowodniło mi, że można przekraczać własne granice wytrzymałości. Pokazało jak ważnym elementem jest drużyna w osiągnięciu celu, jej zgranie, zaangażowanie i wspólne wspieranie się. Liczę, że będę miał możliwość wzięcia udziału w kolejnych podobnych zmaganiach przy udziale żołnierzy zarówno polskich jak i armii sojuszniczych – mówi szer. Kamil Formalik ze 151 blp.

- To był ogromny zaszczyt. Przeprowadziliśmy Spur Ride w Polsce, w kraju z bogatą tradycją kawalerii. Wszyscy uczestnicy wykazali się determinacją i pracą zespołową. Wspaniale było zobaczyć tak dobrze reprezentowane Wojsko Polskie. Spur Ride łączy naszą historię i umożliwia naszym żołnierzom budowanie zespołów. Poprzez to wydarzenie budują swoją pewność siebie jak i swoich braci i sióstr. Zarówno nasi żołnierze ze Stanów Zjednoczonych, jak i Polscy żołnierze, spisali się świetnie. Nikt nie zrezygnował z żadnego zadania a drużyny dotrwały do końca. Jesteśmy dumni ze wszystkich uczestników. Całe wydarzenie przebiegło w przyjemny i bezpieczny sposób – podsumowuje ppłk Stacy Moore z 115 Batalionu Wsparcia.

Udział skwierzyńskich żołnierzy udzielił również SPD 151 blp w Skwierzynie, st. chor. Robert Dębski: Start w zawodach potwierdza, że można liczyć na naszych żołnierzy, którzy są zawsze gotowi do podobnych wyzwań. Należy zastanowić się nad możliwością wdrożenia podobnej formy zajęć w Wojsku Polskim, gdyż dałoby to wymierne korzyści zarówno dla dowódców jak i samych uczestników takich zmagań.



Najbardziej wymagające zadania przypadły na dzień zwieńczający ćwiczenie. Żołnierze musieli wykonać 14-kilometrowy marsz w sekcjach z 200-kilogramowym obciążeniem. Sekcja piechoty ze 151 blp zaliczyła pomyślnie wszystkie konkurencje Spur Ride oraz zdobyła ostrogi kawalerii amerykańskiej.

Tekst: ppor. Anna Jasińska-Pawlikowska