Przeprawa przez Odrę

W Krośnie Odrzańskim rozpoczęło się szkolenie poddziałów 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej (11 LDKPanc) z pokonywania szerokiej przeszkody wodnej – rzeki Odra. W Czarnej Dywizji przeprawy przez przeszkody wodne są integralną częścią przemieszczania wojsk i stanowią ważny element szkolenia.

Ośrodek ćwiczeń OC Biała Góra znajdujący na brzegach Odry, tuż obok Krosna Odrzańskiego niemal corocznie staje się areną umożliwiającą praktyczne sprawdzenie i doskonalenie umiejętności pokonywania szerokiej przeszkody wodnej. W tegorocznym szkoleniu kolejno udział biorą żołnierze i sprzęt wojskowy ze wszystkich jednostek wchodzących w skład Czarnej Dywizji.

- W tym roku, rzeka Odra w miejscach przeprawy ma około 180 metrów szerokości, głębokość sięga do 5 metrów. Niestety nurt wody wacha się od 1,6 do 1,8 m/s, co ma istotny wpływ na przeprawiany sprzęt. Ze względów na bezpieczeństwo załóg i sprzętu nie wszystko co zaplanowaliśmy, będzie mogło być zrealizowane. Przy takim nurcie po wodzie będą mogły pływać tylko gąsienicowe transportery pływające PTS oraz łodzie saperskie, będące na wyposażeniu 5Kbsap. Jednak liczymy na to, że złe prognozy się szybko zmienią – tłumaczy ppłk Sławomir Osmelak, 11 LDKPanc.