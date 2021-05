DynamicSafetyFirearms w CSWOT

„Podstawową żołnierskiego rzemiosła jest prowadzenie celnego i skutecznego ognia. DSF to nasz autorski kurs, w którym szczególną uwagę zwracamy na odwzorowanie sytuacji taktycznych, które żołnierze mogą spotkać na polu walki” – powiedział Komendant Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej, płk Krzysztof Leszczyński.

DynamicSafetyFirearms (DSF) to autorski i pilotażowy kurs organizowany przez Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej z zakresu bezpiecznego i dynamicznego posługiwania się bronią na polu walki. Kurs składa się z trzech poziomów, w ramach których żołnierze od podstaw przechodzą, zaawansowane szkolenie z obsługi broni oraz strzelania w różnych postawach strzeleckich i ruchu.

W dniach od 26 do 30kwietnia bieżącego roku, Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej zorganizowało kurs DynamicSafetyFirearms. W kursie uczestniczyło 10 żołnierzy, a całość szkolenia zorganizowana została na terenie strzelnicy Godawy.

Głównym zadaniem kursu DynamicSafetyFirearms jest odwzorowanie warunków pola walki. Kursanci w ramach szkolenia ewakuują rannego, strzelają z za ukrycia, realizują strzelania do kilku celów jednocześnie na różnych odległościach. Ponadto jednym z głównych założeń kursu jest przygotowanie każdego z kursantów do występowania w roli instruktora.

„Cieszę się, że mogłam uczestniczyć w tym kursie. Jest to już jego drugi poziom, w którym biorę udział, a elementy szkolenia stają się coraz bardziej zaawansowane. Instruktorzy wykazują się niesamowitą wiedzą, umiejętnościami i cierpliwością poprawiając każdy nasz najdrobniejszy błąd. Już teraz wiem, że umiejętności, które tu nabyłam będę mogła wykorzystać w przyszłości występując w roli instruktora.” -powiedziała uczestniczka kursu kpr. Roksana Wypych żołnierz 10 ŚBOT.

Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej im. kpt. Eugeniusza Konopackiego, ps. „Trzaska” w Toruniu realizuje swoje zadania już od 2018 roku. Jest to jednostka dynamicznie rozwijająca się z wysokim stanem ukompletowania kadry szkoleniowej. Zajmuje się przygotowaniem żołnierzy, zarówno Terytorialnej Służby Wojskowej, jak i żołnierzy zawodowych, do funkcji dowódczych oraz instruktorsko-specjalistycznych w strukturach Brygad Obrony Terytorialnej.

Tekst: ppor. Krzysztof Wójcik