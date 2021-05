Kask Weterana

– Grafika nawiązuje do misji Wojska Polskiego na Bliskim Wschodzie i przez to pojawiły się tu wybrane "symbole" tych operacji, czyli: śmigłowiec Mi-24, transporter Rosomak, i sylwetka strzelającego żołnierza – opisuje Marek Szatkowski –Sylwetki i linie horyzontu są wykonane czarną barwa, która dobrze się eksponuje na tle zachodu słońca. Dodatkowo z przodu kasku znalazł się element dekoracyjny w postaci srebrnego przyciemnianego pasa ze szparunkami, który przebiega wzdłuż kasku i się rozmywa na części tylnej - dodaje grafik.

Kaski motocyklowe, oprócz swoich cech zapewniających bezpieczeństwo są wdzięcznymi płaszczyznami do prezentowania indywidualnych preferencji użytkownika. Oddają charakter motocyklisty, upodobania w zakresie marki ale też coraz częściej są manifestacją patriotycznych postaw. Podobnie jest w przypadku „Kasku Weterana”.

W związku z organizacją 2. Rajdu Motocyklowego Weteranów zrodził się pomysł stworzenia wyjątkowego kasku motocyklowego. We współpracy z artystą, grafikiem z Art Garage z Sanoka Markiem Szatkowskim powstał, ozdobiony motywami misyjnymi, „Kask Weterana”.

Artysta spędził nad aranżacją kasku około 60 godzin. Obejmowały one min. demontaż, przygotowanie skorupy do podkładowania nakładanie podkładu i malowanie tła w żółtej bazie. Kolejne etapy to wykonywanie grafiki bezpośrednio na kasku metodą aerografu i pędzla. Wszystko jest zamknięte 7 warstwami lakieru bezbarwnego i wypolerowane.

– Malowanie kasku było dla mnie wielkim zaszczytem i jednocześnie możliwością wsparcia działalności na rzecz weteranów. Cieszę się, że żołnierze nie zostają sami a pamięć o ich poświęceniu trwa i jest kultywowana. Zapewniam, że na jednym kasku się nie skończy – podkreśla Szatkowski, który na co dzień jest strażakiem i służy w Komendzie Powiatowej PSP w Lesku.

Kask weźmie aktywny „udział” w 2. Rajdzie Motocyklowym Weteranów i zostanie wystawiony na licytację. Środki zostaną w całości przekazane na wsparcie rehabilitacji weteranów poszkodowanych.

Pomysłodawcą projektu „Kasku Weterana” jest Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa a partnerem Fundacja Polskiej Grupy Zbrojeniowej, która ufundowała kask.

Tekst: płk Szczepan Głuszczak