Pomoc w walce z dezinformacją

Przykłady podobnych zdarzeń można by mnożyć. Działania dezinformacyjne od dawna stanowią poręczne narzędzie do osiągania celów politycznych i militarnych. Wraz z rozwojem mediów elektronicznych ich znaczenie jednak niepomiernie wzrosło. Aby skutecznie reagować na tego typu zagrożenia, trzeba budować kadry specjalistów i... zbiorową świadomość. Pomóc w tym ma Akademickie Centrum Komunikacji Strategicznej, które właśnie powołane zostało w Akademii Sztuki Wojennej.

W okolicach Czarnobyla wybuchły wielkie pożary lasów. Ukraińscy strażacy nie potrafią sobie z nimi poradzić, a na zachód Europy sunie radioaktywna chmura – to zaledwie jeden z fake newsów, który w ostatnich miesiącach obiegł media i fora dyskusyjne m.in. w Polsce. Informację o rzekomym zagrożeniu niemal od razu zdementowała Państwowa Agencja Atomistyki. Eksperci zapewnili, że sytuacja radiacyjna na kontrolowanym przez nią terenie nie uległa zmianie, a z oświadczeń strony ukraińskiej wynika, że tamtejsi strażacy stosunkowo szybko opanowali ogień. Analitycy związani ze służbami nie mają wątpliwości: kolportowanie informacji o niebezpieczeństwie nosi znamiona skoordynowanej akcji. Cel: podsycenie animozji w stosunkach Polski i Ukrainy oraz budowanie negatywnych emocji wokół energetyki atomowej. Wszelkie tropy prowadzą do...

Usprawnienie komunikacji strategicznej w Wojsku Polskim, uświadamianie wagi zagrożeń płynących ze środowiska informacyjnego i pomoc w ich zwalczaniu – tym właśnie zajmie się Akademickie Centrum Komunikacji Strategicznej. Eksperci nowego think tanku, który powstał w Akademii Sztuki Wojennej, będą szkolić m.in. wojskowych rzeczników, dyplomatów oraz kadry administracji publicznej.

– Centrum powstało jako efekt powierzenia ASzWoj nowych zadań analitycznych oraz szkoleniowych w obszarze komunikacji strategicznej. Jesteśmy coraz bardziej narażeni na zagrożenia środowiska informacyjnego, stąd potrzeba błyskawicznego reagowania na wszelkie próby dezinformacji. To także potrzeba efektywnego szkolenia kadr dowódczych WP oraz administracji publicznej z obszaru komunikacji strategicznej, który w ostatnich latach nabiera coraz większego znaczenia. Do niedawna wybranymi obszarami komunikacji strategicznej zajmował się Zakład Komunikacji Strategicznej Instytutu Działań Informacyjnych Wydziału Wojskowego. Teraz idziemy krok dalej. Stworzyliśmy think tank, który będzie korzystał z doświadczenia zarówno kadry naszej uczelni, jak i ekspertów zewnętrznych – specjalistów z tak różnych dziedzin jak operacje informacyjne, psychologiczne czy dyplomacja publiczna – informuje płk dr inż. Mariusz Młynarczyk, rzecznik rektora AszWoj.

ACKS ma działać w dwóch obszarach. Pierwszy obejmuje szkolenia organizowane dla rzeczników jednostek wojskowych, pracowników resortu obrony narodowej, dyplomatów oraz kadr administracji publicznej. Podczas zajęć kursanci dowiedzą się między innymi, w jaki sposób demaskować działania dezinformacyjne i jak zapobiegać ich skutkom. Drugi natomiast to przygotowywanie analiz i ekspertyz na rzecz resortu obrony narodowej oraz innych podmiotów bezpieczeństwa państwa. Eksperci z ACKS zajmą się również analizą środowiska informacyjnego, czyli na przykład mediów tradycyjnych, elektronicznych, społecznościowych, różnego rodzaju forów dyskusyjnych. Postarają się wychwytywać fake newsy i skoordynowane akcje dezinformacyjne. Ponadto specjaliści opracują rekomendacje dotyczące rozwijania komunikacji strategicznej (z ang. StratCom) w wojsku. Możemy spodziewać się szeregu nowych publikacji naukowych, seminariów i debat.

Jednym z najważniejszych zadań, jakie ACKS stawia sobie na najbliższe miesiące, jest przeprowadzenie procesu akredytacji kursów anglojęzycznych zgodnych ze standardami NATO. Dzięki temu uczestnicy szkoleń będą mogli otrzymać certyfikat honorowany w państwach członkowskich Sojuszu Północnoatlantyckiego. Na tym jednak nie koniec.

ACKS nawiązało już współpracę z podobnymi placówkami działającymi za granicą. Wśród nich znalazły się NATO Strategic Communication Center of Excellence na Łotwie, NATO School Oberammergau w Niemczech i Defence Public Affairs Learning Centre z Kanady. Eksperci think tanku będą uczestniczyć też w pracach instytucji związanych z NATO oraz Unią Europejską.