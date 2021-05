Wcielenie elewów w CPDMZ

We wtorek, 4 maja 2021 roku w Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych odbyło się wcielenie ochotników do służby przygotowawczej.

Pierwszy dzień dla każdego rekruta to tzw. ścieżka wcielenia. Kandydaci do służby odbyli rozmowy z przedstawicielami komórek kadrowych i finansowych jednostki, lekarzem, oficerem wychowawczym oraz psychologiem. Elewi otrzymali również niezbędne wyposażenie i umundurowanie, a także zostali zakwaterowani w swoich macierzystych pododdziałach.

Cały proces wcielenia odbył się z zachowaniem reżimu sanitarnego. Ochotnicy przed wejściem na teren jednostki zostali zobowiązani do wypełnienia wywiadu epidemiologicznego, a także poddani testom na obecność koronawirusa.