Wspieramy strażaków

W skali roku wykonują przeglądy okresowe i konserwację około 24 tysięcy sztuk poręcznego sprzętu gaśniczego. Naprawiają też blisko 6 tysięcy gaśnic. Pracownicy Warsztatu Remontu Sprzętu Przeciwpożarowego, działającego przy Oddziale Zabezpieczenia Garnizonu Stołecznego, świętują dziś razem z wojskowymi strażakami. Dziś bowiem obchodzimy Międzynarodowy Dzień Strażaka i Święto Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej.

Siedmioosobowa załoga Warsztatu stanowi unikalny zespół w skali Sił Zbrojnych. Po pierwsze ze względu na duży obszar działania – teren województwa mazowieckiego. Po drugie, dlatego iż jako jedyna w wojsku ma status autoryzowanego serwisu wszystkich trzech wiodących w Polsce producentów gaśnic.



Pracownicy mają do dyspozycji ciąg lakierni proszkowej oraz najnowsze urządzenia do obsługi podręcznego sprzętu gaśniczego. Posiadają uprawnienia do badania stopnia zużycia zbiorników gaśnic i butli stalowych wydane przez Wojskowy Nadzór Techniczny.



Przeprowadzają próby ciśnieniowe i badania zbiorników gaśnic przenośnych i przewoźnych, legalizują butle śniegowe i azotowe. Sprawdzają też ustawienia zaworów bezpieczeństwa oraz przygotowują zbiorniki gaśnic przewoźnych do rewizji wewnętrznej na polecenie Wojskowego Dozoru Technicznego.



Warto podkreślić, że wykonują prace nie tylko stacjonarnie, są także serwisem mobilnym. To profesjonaliści, którzy każdego dnia z pasją wykonują powierzane im zadania.

