Nato Tiger Meet 2021

29-30 kwietnia 31 Baza Lotnictwa Taktycznego rozpoczęła przemieszczenie do Bazy Lotniczej Beja w Portugalii na największe tegoroczne lotnicze ćwiczenie NATO - Nato Tiger Meet 2021, które trwa od 2 do 14 maja. Udział w ćwiczeniu jest dużym wyzwaniem pod kątem logistycznym, a do przerzutu personelu oraz sprzętu obsługowego samolotów F-16, użyty został jeden z największych samolotów transportowych - Antonow AN-124, użytkowany przez Polskę w ramach inicjatywy SALIS, oraz rządowy Boeing 737.

Do głównych celów ćwiczenia należy zwiększenie integracji, interoperacyjności i poziomu wyszkolenia oraz wymiana doświadczeń tygrysich eskadr. W czasie NTM21 realizowane będą operacje połączone COMAO (Composite Air Operation) o realistycznych, dynamicznych i wymagających scenariuszach.

Celem ćwiczenia oprócz wspominanego już sprawdzenia personelu będzie także możliwości wyszkolenia pilotów w dowodzeniu kluczem samolotów a także pełnienia funkcji Mission Commander – zaznacza ppłk Pietrzak.

Istotnym elementem NTM2021 będzie współpraca i integracja oraz stworzenie atmosfery opierającej się na zaufaniu i doskonaleniu procedur w ramach NATO.

To, co wyróżnia NTM spośród innych tego typu ćwiczeń, to kultywacja tygrysich tradycji, poprzez eskadry wchodzące w skład powstałego 60 lat temu NATO Tiger Association. Stowarzyszenia utworzonego w 1961 roku, w celu poprawy relacji pomiędzy poszczególnymi eskadrami państw członkowskich NATO, mającymi w swoim herbie głowę tygrysa – będącego symbolem siły, szybkości i sprawności myśliwskiej. Dbałość o solidarność pomiędzy członkami NATO, stworzenie i utrzymanie ducha zespołowego i koleżeństwa pomiędzy uczestnikami, wymiana doświadczeń i współpraca zgodna z militarnymi celami NATO – to cele przyświecające niezmiennie NTM już od zarania tygrysich szkoleń.

Tygrysia solidarność, jedność i braterstwo przejawiają się także w formie wizualnej. Dziedziną w której dostrzegalne jest nawiązanie do tradycji i dawnych zwyczajów, są wyjątkowe, kolorowe – w głównej mierze paskowane czy cętkowane, dodatki do lotniczych kombinezonów, czy mundurów roboczych tygrysiego personelu naziemnego, jakie noszone są podczas kolejnych edycji NTM. W przypadku niektórych eskadr są to tygrysie naszywki imienne, w innych tygrysie apaszki, czy też tygrysie loga naszyte na plechach kombinezonów, co oddaje w pełni tygrysiego ducha tych szkoleń. Do najbardziej spektakularnych przejawów tej kultywowanej od lat tradycji, należą okolicznościowe tygrysie, czy też lamparcie malowania poszczególnych statków powietrznych biorących udział w szkoleniu.

"Udział w szkoleniu międzynarodowym daje niespotykaną możliwość wymiany doświadczeń pomiędzy uczestnikami ćwiczenia, tym bardziej że stowarzyszenie NTM skupia eskadry z każdego zakątka Europy. Ćwiczenia NTM są bardzo wyjątkowe, gdyż biorą w nich udział eskadry które w swoim logo mają wizerunek tygrysa. Uczestnictwo 6 eskadry w NTM od roku 2011 pozwoliło przez tyle już lat nawiązać przyjaźnie pomiędzy personelem eskadr. Coroczne spotkania dają możliwość odświeżenia znajomości ale przede wszystkim zbudowania wzajemnego zaufania w realizacji wspólnych zadań." – podsumowuje pułkownik.

Konieczność dostosowania sił zbrojnych do przyszłego środowiska operacji wojskowych, przeprowadzenie niezbędnych działań szkoleniowo – edukacyjnych, posiadanie załóg o odpowiednich kwalifikacjach – to jak się podkreśla, główne powody dla których przeprowadzenie NTM w 2021 roku uznawane jest za kluczowe. Wszystko to jest możliwe dzięki współpracy załóg przy przestrzeganiu wszystkich zaleceń epidemiologicznych, w bezpiecznym środowisku, zgodnie z wydawanymi przez władze krajowe regulacjami.

***

Pełnymi członkami NATO Tiger Association są 24 eskadry państw członkowskich NATO, 11 kolejnych to członkowie honorowi.

Inicjatywa SALIS (Strategic Airlift International Solution), której Polska jest członkiem w ramach wielonarodowego konsorcjum dziewięciu państw obok: Belgii, Republiki Czeskiej, Francji, Niemiec, Węgier, Norwegii, Słowacji i Słowenii, umożliwia państwom członkowskim NATO na łączenie swoich zasobów tak, aby wyczarterować specjalne samoloty, dające Sojuszowi możliwość transportu wojsk, sprzętu i zaopatrzenia na całym świecie. Solidne możliwości strategicznego transportu lotniczego są niezbędne, do zapewnienia państwom członkowskim NATO do szybkiego rozmieszczenia swoich sił i sprzętu wszędzie tam, gdzie są one potrzebne.

Planowane ponowne lądowanie AN-124 w dniu 14.05.

Tekst: kpt. Robert Filipczuk, kpt. Anna Issel