Sto lat temu Ślązacy chwycili za broń

Te obchody stanowią ważny element stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości – powiedział dzisiaj prezydent Andrzej Duda przy Pomniku Czynu Powstańczego. Na Górze św. Anny odbyły się państwowe uroczystości 100. rocznicy wybuchu III powstania śląskiego. W jego wyniku w granicach Polski znalazła się część tego ważnego dla przyszłości państwa regionu.





Prezydent przypomniał, że 11 listopada 1918 roku, choć właśnie tę datę symbolicznie świętujemy, nie zakończyła się walka o niepodległość Polski. Dla zapewnienia nowemu państwu możliwości przetrwania i perspektyw rozwoju konieczne było przyłączenie do niego kolejnych terytoriów – Wielkopolski, Pomorza Gdańskiego i właśnie Górnego Śląska. – Pod tym względem Górny Śląsk miał absolutnie fundamentalne znaczenie, jako kraina i region przemysłowy, jako obszar zasobny w surowce, jako to miejsce, gdzie był zdecydowanie najdynamiczniejszy w tamtym okresie rozwój gospodarczy, i który rokował wielkimi nadziejami także i na przyszły rozwój ekonomiczny – mówi Andrzej Duda.



– To miejsce, góra Świętej Anny, ma dla tamtych wydarzeń znaczenie szczególne. To o niej i walkach, które w tamtych dniach się toczyły, powstały pieśni, opowieści i legendy chwały. To tutaj toczono najcięższe walki. To tutaj własną piersią powstańcy śląscy osłonili tę część, którą chcieli, by została wcielona do Polski – powiedział prezydent.



Andrzej Duda powiedział też, że modlił się dzisiaj za wszystkich tych polegli w walce o polskość Śląska. – Przybyłem tu przede wszystkim po to, żeby złożyć hołd rodakom, którzy o Polskę i za Polskę tutaj walczyli i mogę z tego miejsca zadać pytanie: co było w tej polskości, że mimo iż Polski nie było tutaj od 600 lat (Śląsk był czeski, austriacki, pruski), a jednak przez te wszystkie lata, w tym przez 146 lat, przez które w ogóle Polski w okolicy nie było, bo nie było jej na mapie, to jednak polskość w ludziach trwała, cały czas jej chcieli – mówił prezydent. – Składam głęboki hołd powstańcom śląskim, chłopcom ze śląskich wiosek, ze śląskich chałup, śląskich domów, co szli dla Polski i do Polski, o niej marzyli, jej pragnęli i dla niej Górny Śląsk odzyskali, płacąc krwią, a nawet życiem – dodał.





III powstanie śląskie wybuchło w nocy z 2 na 3 maja 1921 roku. Największą i najbardziej krwawą bitwą powstania były walki o Górę św. Anny. Choć ostatecznie wzgórze zostało zajęte przez oddziały niemieckie, nie udało im się strategicznie wykorzystać tego zwycięstwa. Niedługo potem, obie strony usiadły do stołu rokowań i ustaliły nowy podział prowincji. Polsce przyznano 3214 kilometrów kwadratowych spornego terytorium (29%) zamieszkanego przez prawie 1mln ludzi. Były to teren wartościowy pod względem ekonomicznym, bo znajdowała się na nim większość górnośląskich kopalń węgla, cynku i ołowiu oraz stalowni i hut. Rok później na Górny Śląsk wkroczyły oddziały Wojska Polskiego i odbyły się oficjalne obchody powrotu regionu w granice Rzeczpospolitej.