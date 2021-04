MON będzie współpracował ze strzelcami

Bardzo się cieszę, że podpiszemy porozumienie z Ministerstwem Obrony – mówi bryg. ZS Sławomir Szczerkowski, komendant główny Związku Strzeleckiego „Strzelec” Organizacji Społeczno-Wychowawczej. Dzięki umowie członkowie stowarzyszenia będą mogli m.in. brać udział w kursach dla żołnierzy. Sami zaś wesprą szkolenie uczniów klas wojskowych.



Film: Anna Kuśmierz / Związek Strzelecki „Strzelec” O.S.W.

Związek Strzelecki „Strzelec” Organizacja Społeczno-Wychowawcza to trzecia organizacja, z którą MON zawiera umowę partnerską. Dokument określający zasady współpracy zostanie podpisany jutro. Ze strony ministerstwa będzie go sygnował gen. bryg. Artur Dębczak, dyrektor Biura do spraw Programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej”, natomiast „Strzelca” będzie reprezentował komendant główny związku – bryg. ZS Sławomir Szczerkowski.

– Przed II wojną światową resort obrony w Polsce ściśle współpracował ze strzelcami. Dzieje się tak również obecnie, za co dziękuję całemu kierownictwu MON-u, a także wszystkim członkom związku strzeleckiego, którzy przyczynili się do tego, że ta umowa może zostać podpisana. Otwiera to przed nami nowe możliwości – mówi komendant organizacji. Podkreśla, że umowa umożliwi m.in. udział strzelców w kursach organizowanych przez wojsko, a także współpracę ze szkołami, które prowadzą Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe oraz Oddziały Przygotowania Wojskowego.