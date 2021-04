„Łucznik” łączy siły z naukowcami

Ulepszanie karabinów i pistoletów, które ma w swojej ofercie Fabryka Broni „Łucznik” to cel wspólnych projektów badawczo-rozwojowym, jakie chcę realizować inżynierowie z „Łucznika” i kadra Politechniki Warszawskiej. Na podstawie ramowej umowy o współpracy pracownicy „Łucznika” będą mieli łatwiejszy dostęp np. na studia podyplomowe na warszawskiej uczelni, studenci Politechniki zaś – na praktyki i staż w Fabryce Broni.







Wspólne prace badawczo-rozwojowe i wdrożeniowo-projektowe oraz ułatwienia w dostępie z jednej strony do zakładowych praktyk i staży, z drugiej do oferty edukacyjnej – to najważniejsze założenia ramowej umowy o współpracy, którą podpisał „Łucznik” z Politechniką Warszawską. Dokument parafowali Maciej Borecki, p.o. prezes Fabryki Broni „Łucznik” – Radom sp. z o.o. oraz prof. Krzysztof Zaremba, rektor Politechniki Warszawskiej.

Przedstawiciele „Łucznika” i uczelni podkreślali, że zacieśnienie współpracy będzie korzystne dla każdej strony. – Wymiana doświadczeń z przemysłem, ukierunkowanie oferty dydaktycznej na jego potrzeby oraz wspólne projekty rozwojowe są właściwą drogą do dostosowania, w perspektywie najbliższych lat, projektów badawczych uczelni do potrzeb polskiej gospodarki – komentował prof. Krzysztof Zaremba.