Medalowy rekord żołnierzy w zapasach

Mamy się z czego cieszyć! Tylu medali na mistrzostwach Europy jeszcze nie zdobyliśmy – mówi ppor. Piotr Krajewski, trener kadry narodowej kobiet w zapasach. Jego podopieczne wywalczyły podczas czempionatu w Warszawie pięć medali. Trzy zdobyli też zapaśnicy w stylu wolnym i jeden „klasycy”. W sumie siedem z dziewięciu medali należy do żołnierzy.

Mistrzostwa Europy w zapasach odbyły się na warszawskim Torwarze. Najwięcej radości gospodarzom przyniósł występ reprezentacji kobiet. Polki wywalczyły pięć medali, dwa srebrne i trzy brązowe, oraz zajęły trzecie miejsce w klasyfikacji medalowej kobiecego czempionatu. Tytuły wicemistrzyń Europy zdobyły: st. szer. Roksana Zasina w kategorii do 55 kg i Anhelina Łysak w kat. do 57 kg. Natomiast brązowe medale wywalczyły: szer. rez. Anna Łukasiak (-50 kg), szer. rez. Katarzyna Mądrowska (-62 kg) i szer. rez. Aleksandra Wólczyńska (-65 kg).

– To był znakomity występ naszych reprezentantek. Ciężka praca na treningach przyniosła efekty. Zdały też egzamin wspólne zgrupowania w Polsce z reprezentantkami innych krajów – mówi ppor. Piotr Krajewski, trener kadry narodowej kobiet w zapasach i jeden z opiekunów reprezentacji Wojska Polskiego w zapasach. Dzięki temu, że obóz przygotowawczy odbył się w kraju, można było uniknąć kłopotów związanych z podróżowaniem w okresie pandemii. – Nie musieliśmy nigdzie wyjeżdżać, a to do nas przyjeżdżały świetne zawodniczki, z którymi można było trenować. A i dla tych zapaśniczek, które szlifowały formę z naszymi reprezentantkami, mistrzostwa w Warszawie też były udane. Nic więc dziwnego, że coraz więcej ekip jest teraz chętnych przyjeżdżać na wspólne zgrupowania do Polski – dodaje szkoleniowiec.