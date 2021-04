Pierwsze szkolenie NZPR w CSWOT

Po raz pierwszy, w dniach od 19 do 22 kwietnia, w Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej w Toruniu odbyło się szkolenie z Naziemnych Zespołów Poszukiwawczo-Ratowniczych.

„Jest to pierwszy tego typu kurs realizowany przez Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej i z pewnością nie ostatni” – podkreśla Komendant Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej, pułkownik Krzysztof Leszczyński. „Naziemne Zespoły Poszukiwawczo-Ratownicze (NZPR) to zespół służący do niesienia pomocy załogom i pasażerom wojskowych statków powietrznych, które uległy awarii lub katastrofie. Głównym zadaniem zespołu jest odnalezienia miejsca wypadku i osób zaginionych, udzielenie pierwszej pomocy załodze statku powietrznego, pasażerom i osobom postronnym poszkodowanym w wyniku wypadku lotniczego, zabezpieczenie śladów oraz ochrona mienia i wyposażenia znajdującego się na pokładzie statku powietrznego” – dodaje Komendant CSWOT, płk Krzysztof Leszczyński.

Naziemne Zespoły Poszukiwawczo-Ratownicze (NZPR) to jeden z elementów systemu zarządzania kryzysowego Wojsk Obrony Terytorialnej. Zgodnie z Decyzją Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2018 r., Wojska Obrony Terytorialnej zostały włączone w system poszukiwania i ratownictwa lotniczego (ASAR). „W ramach organizowanego kursu, uczestnicy szkolili się z wdrażania właściwych procedur poszukiwawczo - ratowniczych, łączności oraz udzielania pierwszej pomocy w sytuacjach kryzysowych” - komentuje Kierownik Kursu NZPR, mjr Andrzej Lewandowski.