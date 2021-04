Złożyli przysięgę, teraz wspólnie będziemy obchodzić święto 6 Mazowieckiej BOT

Za najmłodszymi żołnierzami 16 trudnych dni szkolenia. Dni pełnych wyzwań, trudu, często walki ze swoimi słabościami. Żołnierze jednak podołali wyzwaniu! Przysięga wojskowa to podniosły moment, który na zawsze pozostaje w sercach. Jest przypieczętowaniem przynależności do Wojska Polskiego. Tego samego dnia żołnierze zobowiązują się służyć wiernie Ojczyźnie – tej małej – swoim miejscowościom, gminom, powiatom, i tej wielkiej, którą jest Rzeczpospolita Polska.

REKLAMA

- Trudności i zmęczenie nie przeszkodziły nam w ukończeniu szkolenia. Wiemy, że czekają nas kolejne wyzwania. Jednak jesteśmy pewni, że nie zawiedziemy. Obiecujemy sumiennie podnosić swoje umiejętności i kwalifikacje, aby w pełni odpowiedzialnie dbać o naszą Ojczyznę, lokalne społeczności oraz ludzi, których kochamy – mówiła w imieniu wszystkich nowych żołnierzy szer. Bogna Kalus.

ŚWIĘTO 6 MAZOWIECKIEJ BRYGADY OBRONY TERYTORIALNEJ IM. ROTMISTRZA WITOLDA PILECKIEGO

„Kochajcie ojczystą ziemię. Kochajcie swoją świętą wiarę i tradycję własnego Narodu. Wyrośnijcie na ludzi honoru, zawsze wierni uznanym przez siebie najwyższym wartościom, którym trzeba służyć całym swoim życiem” - tak rtm. Witold Pilecki mówił do swoich dzieci. Dziś tym słowom hołdują żołnierze 6 Mazowieckiej Brygady OT.

28 lutego 2018, brygada przyjęła wyróżniającą nazwę „Mazowiecka” i otrzymała imię rotmistrza Witolda Pileckiego. Rotmistrz Witold Pilecki herbu Leliwa ps. „Witold”, „Druh”. Współzałożyciel Tajnej Armii Polskiej, żołnierz Armii Krajowej. Jako ochotnik trafił do obozu koncentracyjnego, by w nocy z 26 na 27 kwietnia 1943 r. uciec z obozu w Auschwitz. Oskarżony i skazany przez władze komunistyczne Polski Ludowej na karę śmierci, stracony w 1948 r. Unieważnienie wyroku nastąpiło w 1990. Pośmiertnie (w 2006 roku) otrzymał Order Orła Białego, a w 2013 r. został awansowany do stopnia pułkownika.

Jest to wyjątkowy dzień dla 6MBOT z jeszcze jednego powodu - brygada po raz pierwszy obchodzi swoje święto ze sztandarem, który otrzymała we wrześniu 2020 roku jako dar od społeczeństwa Ziemi Mazowieckiej. Sztandar jest nie tylko znakiem jednostki wojskowej, jest on symbolem sławy wojennej i tradycji oraz wierności, honoru i męstwa, których Ojczyzna wymaga od żołnierzy 6 Mazowieckiej BOT. To również pierwsze święto brygady w nowej dyslokacji - Radomiu.

Żołnierze 6MBOT od samego początku aktywnie działają najpierw w ramach operacji #OdpornaWiosna, później #TrwałaOdporność. Pomagają na pierwszej linii frontu z walce z pandemią. W szeregach służy blisko 2000 żołnierzy.

Wszystkim żołnierzom i Pracownikom RON 6MBOT w dniu ich święta życzymy wszystkiego najlepszego!

Tekst: Marlena Rosłaniec/ 6 MBOT