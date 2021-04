Laur najlepszego

Przez ostatnie trzy dni poligon w Świętoszowie był areną zmagań pododdziałów rozpoznawczych z jednostek Czarnej Dywizji o miano najlepszego zespołu rozpoznawczego.

Od poniedziałku 19 kwietnia do środy 21 kwietnia łącznie pięć sześcioosobowych zespołów z 10 Brygady Kawalerii Pancernej ze Świętoszowa – dwa zespoły, 34 Brygady Kawalerii Pancernej z Żagania – dwa zespoły oraz jeden zespół z 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej z Międzyrzecza, rywalizowały w ramach zawodów użyteczno-bojowych pododdziałów rozpoznawczych o laur bycia najlepszym pododdziałem rozpoznawczym w 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej.



Przez kolejne dni zespoły rywalizowały między sobą m.in. w strzelaniu na celność z broni osobistej na odległości100 metrów, rozpoznawali sylwetki sprzętów innych armii czy też konkurowali na stopie sportowej. Każdy z uczestników sprawdzał się w szybkości wspięcia się na linę oraz o to, który z nich najwięcej razy w ciągu dwóch minut podniesie ponad głową ciężar 17,5 kg



Ostatnimi konkurencjami były strzelanie całego zespoły do pojawiających się figur bojowych na odcinku od 75 do 400 m oraz ćwiczenie w wykrywaniu i identyfikowaniu celów.