WAT wyróżniony tytułem „Uczelnia w Chmurze Microsoft”

REKLAMA

Przyznane miano „Uczelni w Chmurze” to wyraz uznania dla WAT za wdrażanie nowoczesnych rozwiązań informatycznych i rozwijanie w tym zakresie kompetencji wykładowców, pracowników administracyjnych i studentów, m.in. poprzez organizowanie szkoleń dotyczących innowacyjnych rozwiązań.

„WAT znakomicie rozumie i ciągle inwestuje w bezpieczną, nowoczesną i wydajną infrastrukturę informatyczną, wspierającą pracę naszej Akademii we wszystkich jej wymiarach. Jestem przekonany, że dzięki wykorzystaniu najnowszych technologii Microsoft, Wojskowa Akademia Techniczna, tak jak najlepsze uczelnie w naszym kraju, będzie bardziej nowoczesna i przyjazna dla naszych studentów oraz stanie się jeszcze lepszym środowiskiem do realizacji najnowocześniejszych badań i wdrożeń naszych rozwiązań technologicznych” – podkreślił płk prof. dr hab. inż. Przemysław Wachulak.

„Uczelnia w Chmurze” to projekt skierowany również do studentów. To oni stają dzisiaj przed bardzo dużym wyzwaniem, jakim jest ciągle zmieniający się i coraz bardziej cyfrowy rynek pracy. „Chcemy, żeby już w murach uczelni, studenci mogli wspólnie z wykładowcami uczyć się tego, w jaki sposób najbardziej efektywnie wykorzystywać technologię do codziennych zadań. Projekt jest także szansą dla kadry uczelnianej, która może poszerzać swoje horyzonty, wymieniać doświadczenia z kolegami z innych placówek oraz uczyć się zupełnie nowych rzeczy” – mówi dyrektor Cecylia Szymańska.

W Wojskowej Akademii Technicznej z rozwiązań chmurowych korzystają aktualnie wszyscy studenci i doktoranci WAT oraz zdecydowana większość pracowników (96 proc.). Podstawową platformą wzajemnej komunikacji staje się Microsoft Teams – program, który Akademia wdrożyła jeszcze przed pandemią. Uczelnia korzysta również z takich usług jak: Microsoft 365, Azure, OneNote, Forms, Exchange Online, Sharepoint Online, Stream, OneDrive, PowerApps Forms czy OneDrive.

Oferta Microsoft zapewnia kompleksowość rozwiązań, możliwość centralnego zarządzania i bezpieczeństwo. „To szereg korzyści, takich jak: sprawne procesy administracyjne i edukacyjne, możliwość prowadzenia nauki zdalnej i hybrydowej, dostęp do najwyższej klasy rozwiązań technologicznych pozwalających prowadzić badania naukowe, dostęp do oprogramowania dla pracowników i studentów, również do użytku prywatnego, a także rozwój ich kompetencji cyfrowych na różnych poziomach zaawansowania. To również najwyższe standardy ochrony danych wrażliwych, oszczędność kosztów IT oraz lepsza organizacja danych pochodzących z różnych źródeł” – podsumowuje ppłk Marcin Dąbkiewicz, kierownik Działu Informatyki WAT.

Wdrażając rozwiązania chmurowe Microsoft, Wojskowa Akademia Techniczna dołączyła do grona takich uczelni jak Uniwersytet Jagielloński, Politechnika Łódzka, Szkoła Główna Handlowa i Akademia Leona Koźmińskiego.

Tekst: Ewa Jankiewicz/ rzecznik prasowy WAT