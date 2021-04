Rekord Polski dolnośląskich terytorialsów

Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe to innowacyjny program MON, który ma za zadanie wspieranie procesu rekrutacji kandydatów do Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz odbudowy rezerw osobowych, a także kształtowanie postaw proobronnych i patriotycznych młodzieży oraz promocję SZ RP i zawodu żołnierza.

W szeregi 16 Dolnośląskiej Brygady Obrony Terytorialnej postanowiło wstąpić jednorazowo aż 51 ochotników z jednej instytucji! To uczniowie trzech klas trzecich z Zespołu Szkół Technicznych w Kłodzku wraz ze swoimi nauczycielami. Ale na tym nie koniec, bo podobną decyzję podjęła niemal cała klasa trzecia (21 spośród 24 jej uczniów) również z nauczycielem wychowania fizycznego z Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kamiennej Górze. W obu przypadkach są to Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe kształcące logistyków.

Prawie 70 uczniów mundurowych klas trzecich dolnośląskich szkół średnich postanowiło wstąpić w szeregi 16 Dolnośląskiej Brygady Obrony Terytorialnej. 18 z nich to uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kamiennej Górze, a 49 kolejnych – Zespołu Szkół Technicznych w Kłodzku. To polski rekord, jeśli chodzi o rekrutację w szeregi WOT.

Projekt Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych umożliwia szkołom ponadpodstawowym stosującym w procesie kształcenia uczniów innowacyjne rozwiązania programowe, organizacyjne lub metodyczne w zakresie szkolenia wojskowego, uczestnictwo w jednolitym w skali kraju projekcie, przygotowującym młodzież do wyboru wojskowej ścieżki zawodowej lub zasilenia rezerw osobowych Sił Zbrojnych RP.

Uczniowie z obu szkół od początku nauki uczestniczą w tym projekcie i swoją przyszłość wiążą ze służbą w siłach zbrojnych. Aby otrzymać w dniu dzisiejszym kartę powołania musieli złożyć wniosek o powołanie do terytorialnej służby wojskowej, uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym, przejść wojskową komisję lekarską oraz badania w Pracowni Psychologicznej.

-Szereg powyższych procedur przywiódł ich dzisiaj po kartę powołania do terytorialnej służby wojskowej w szeregi 16 Dolnośląskiej Brygady Obrony Terytorialnej na różne stanowiska służbowe. Część z nich będzie strzelcami, część będzie ratownikami jeszcze inni zapewne operatorami sprzętu wojskowego ale najważniejsze, że będą służyć w 16 Dolnośląskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej, to niełatwa decyzja wstąpić do wojska, założyć mundur żołnierza polskiego, za tę odpowiedzialną decyzję w tak młodym wieku serdecznie im dziękuję - mówi płk Artur Barański Dowódca brygady.

Z powodu pandemii uroczystość wręczenia kart powołania do Wojsk Obrony Terytorialnej odbyła się w kilkuosobowych grupach z zachowaniem reżimu sanitarnego na terenie Wojskowej Komendy Uzupełnień w Kłodzku. Karty powołania osobiście wręczał Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego z Wrocławia – płk Piotr Rupa. Jako Szef dolnośląskiej administracji wojskowej podkreślił swoją obecnością niezwykłość i wyjątkowość tego wydarzenia.

Uczniowie powyższych szkół już 8 maja rozpoczną szesnastodniowe szkolenie na poligonie w Świętoszowie.

- Jest to nasz rekord - rekord dolnośląskich Terytorialsów, rekord Wojewódzkiej Komendy Uzupełnień w Kłodzku, rekord Dyrektorów, opiekunów klas mundurowych, nauczycieli obydwu tych szkół. Wspólnymi siłami pracowaliśmy, zachęcaliśmy te młode osoby do założenia munduru. Jest to nasz wspólny sukces, sukces który ogromnie cieszy - mówi kpt. Renata Mycio.

Tekst: Zespół Prasowy Dowództwa WOT