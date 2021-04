Wojsko dostarcza tlen do szpitali

Od 412 dni żołnierze nie schodzą z frontu walk z epidemią. Każdego dnia wspierają personel szpitali, sanepidów, pomagają też tym, którzy ich wsparcia potrzebują najbardziej, czyli seniorom. Teraz otrzymali nowe zadania – transportują tlen do placówek ochrony zdrowia, zaangażowali się także w organizację punktów szczepień przeciwko COVID-19.

Tylko wczoraj żołnierze byli obecni w 609 szpitalach, 111 stacjach sanitarno-epidemiologicznych, 32 stacjach krwiodawstwa, wspierali także podopiecznych 41 placówek opiekuńczych i wolontariuszy 19 organizacji pozarządowych, m.in. opiekujących się kombatantami. Pobrali również 8,5 tys. wymazów do badań od potencjalnych nosicieli koronawirusa, skontrolowali 31 tys. osób przebywających w kwarantannie.

Od kilku dni, wraz ze zmieniającą się sytuacją epidemiczną w kraju, wojsko otrzymuje nowe zadania. Jedno z nich to transport do szpitali tlenu niezbędnego do leczenia chorych na COVID-19. O to, aby w placówkach go nie zabrakło, dbają m.in. terytorialsi z województwa kujawsko-pomorskiego. – W naszej brygadzie został utworzony zespół alarmowy, który zajmuje się tylko transportem tlenu. Żołnierze, a także pojazdy są w stałej gotowości do wyjazdu – informuje por. Paweł Banasiak, oficer prasowy 8 Brygady OT. Jak wyjaśnia, informacja o tym, że do któregoś ze szpitali trzeba dowieźć tlen, trafia do jednostki za pośrednictwem internetowej platformy. Wówczas do działania są kierowani wyznaczeni żołnierze. Pobierają butle z tlenem z banków tlenu, a następnie umieszczają je w specjalnych koszach. W każdym mieści się 12 butli o pojemności 50 litrów. Jednorazowo wojskowy pojazd może przetransportować pięć takich ładunków ważących po 850 kg.