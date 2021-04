VIII edycja Wojskowego Centrum Rekrutacji za nami

8 kwietnia br. zakończyła się VIII edycja Wojskowego Centrum Rekrutacji (WCR) WKU Bydgoszcz realizowana we współpracy z Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej.

Wojskowe Centrum Rekrutacji (WCR) – to miejsce, w którym kandydat do wojska (do korpusu szeregowych zawodowych lub Terytorialnej Służby Wojskowej) odbywa rozmowę kwalifikacyjną, rozmowę z psychologiem oraz jest badany przez komisję lekarską. Udział przedstawicieli Centrum Szkolenia WOT pozwolił ochotnikom, nie tylko na zapoznanie się

z warunkami pełnienia służby, ale także na otrzymanie informacji o wolnych stanowiskach etatowych. Obecnie CSWOT prowadzi rekrutację do Terytorialnej Służby Wojskowej na stanowiska wykładowców, podoficerów sztabowych, ratowników medycznych oraz kierowców kat C i C+E.

Korzyści jakie daje podjęcie służby Terytorialnej Służby Wojskowej związane są między innymi z:

- otrzymywaniem uposażenia zasadniczego związanego z posiadanym stopniem etatowym za każdy dzień odbywania ćwiczeń,

- miesięcznym dodatkiem za gotowość,

- odprawą od pracodawcy w przypadku powołania żołnierza (po raz pierwszy) do służby,

- zwrotem kosztów dojazdu,

- dofinansowaniem kosztów kształcenia,

-możliwością realizowania kursów specjalistycznych oraz podnoszenia kwalifikacji zawodowych,

- zaliczenie okresu pełnienia Terytorialnej Służby Wojskowej do stażu pracy.



Ponadto, Terytorialsi mają możliwość korzystania z kursów oficerskich i podoficerskich, szkolenia z użyciem nowoczesnego sprzętu, zdobycia nowych doświadczeń, rozwijania hartu ducha i umiejętności przezwyciężania słabości.