Nagroda nie tylko od dowódcy

MON postanowił ujednolicić przepisy i wprowadzić takie same procedury przyznawania nagród żołnierzom zawodowym i niezawodowym. – Ocena funkcjonowania zapisów obowiązującego rozporządzenia wskazała na potrzebę aktualizacji niektórych rozwiązań. Rozwój niezawodowych form pełnienia służby wojskowej, w tym w szczególności wojsk obrony terytorialnej przemawia za zwiększeniem kręgu osób uprawnionych do przyznawania nagród tym żołnierzom – uzasadniają przedstawiciele MON-u.

Wzorem żołnierzy pełniących służbę zawodową, na nagrody finansowe mogą liczyć także niezawodowcy. To np. żołnierze odbywający czynną służbę wojskową w formie ćwiczeń, przeszkolenia wojskowego czy pełniący terytorialną służbę wojskową. Nagrodę mogą otrzymać np. za wysokie wyniki w szkoleniu, wykonywanie zadań związanych z dużą odpowiedzialnością lub takich, które wykraczają poza zwykłe obowiązki służbowe. Obecnie nagrodę taką może żołnierzowi niezawodowemu przyznać jedynie dowódca jednostki wojskowej, w której dany żołnierz służy lub odbywa szkolenie. Inaczej jest w przypadku żołnierzy zawodowych – tu finansowe wyróżnienie wojskowy ma szansę otrzymać także od wyższego przełożonego lub ministra obrony narodowej.

Żołnierz niezawodowy będzie mógł otrzymać nagrodę finansową nie tylko od dowódcy jednostki, w której służy, ale także od przełożonego wyższego szczebla lub ministra obrony narodowej – to jedna z propozycji zmian w przepisach dotyczących wypłat nagród i zapomóg dla żołnierzy niezawodowych. W praktyce np. terytorialsa będzie mógł finansowo wyróżnić dowódca WOT.

Zmiana została też podyktowana doświadczeniami związanymi z czasem epidemii. Od samego jej początku terytorialsi są zaangażowani w działania związane ze zwalczaniem skutków występowania COVID-19. Zadania wykonują zwykle poza jednostkami, w których pełnią służbę, a ich zadania często wykraczają poza ich standardowe obowiązki służbowe. Obecnie nie ma jednak możliwości, by za trud włożony w takie działania nagrodził ich ktoś inny, poza dowódcą jednostki, w której służą.

Dlatego zmiany zakładają rozszerzenie katalogu osób uprawnionych do przyznawania nagrody żołnierzom niezawodowym. Propozycje przewidują, że nagrodę będzie mógł przyznać również każdy przełożony dowódcy jednostki wojskowej, w której żołnierz odbywa służbę niezawodową, a także minister obrony narodowej. Np. terytorialsi z różnych jednostek wojskowych oddelegowani poza macierzyste jednostki wojskowe do wykonywania zadań, będą mogli otrzymać nagrodę od wyższego przełożonego, czyli np. od dowódcy WOT. Zdaniem przedstawicieli MON-u takie rozwiązanie może wpłynąć na decyzję o podjęciu niezawodowej służby oraz motywować do wzorowego wykonywania obowiązków służbowych.

– Każda zmiana, która ujednolica zasady dla żołnierzy zawodowych i ochotników jest przyjmowana przez nas z zadowoleniem – mówi płk Marek Pietrzak, rzecznik Dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej. – W tym przypadku ważne jest rozszerzenie puli przełożonych uprawnionych do przyznawania nagród. Co istotne, konieczność takich zmian wymusiło życie, a konkretnie działania podczas walki z koronawirusem, kiedy to nasi żołnierze wykonywali obowiązki poza swoim stałym rejonem odpowiedzialności, będąc w dyspozycji dowódców innych brygad – dodaje.

W ślad za zmianami w projekcie dotyczącym nagród i zapomóg dla niezawodowców, zostanie też zmienione rozporządzenie w sprawie funduszu na te cele. Dzięki zmianom minister obrony narodowej zyska możliwość przydzielania środków na nagrody dowódcom jednostek wojskowych różnego szczebla, a nie tylko dowódcom jednostek, w których żołnierze odbywają służbę wojskową. Oznacza to, że szef resortu będzie mógł przekazać pieniądze np. dowódcy Rodzajów Sił Zbrojnych z jednoczesnym wskazaniem podziału tych środków na poszczególne jednostki wojskowe podległe temu dowódcy.

Zgodnie z decyzją budżetową MON z lutego tego roku fundusz na nagrody i zapomogi dla żołnierzy niezawodowych wyniósł 4 mln 898 tys. zł, w tym na nagrody przeznaczono 3 mln 918 tys. zł. Część pieniędzy trafiła już do terytorialsów. Nagrody otrzymali „za ponadprzeciętne zaangażowanie, dyspozycyjność i profesjonalizm w realizacji powierzonych zadań służbowych związanych ze zwalczaniem skutków występowania COVID-19”.