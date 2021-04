Terytorialsi prowadzą zajęcia dla maturzystów i ósmoklasistów

Żołnierze – nauczyciele 14 Zachodniopomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej prowadzą z uczniami wirtualne spotkania konsultacje przed tegorocznymi egzaminami. Na prośbę uczniów odbędą się dodatkowe zajęcia z matematyki.

Konsultacje przed egzaminami dotyczące ich specyfiki, zakresu materiału oraz tegorocznych zmian, trwają od połowy marca. Prowadzą je żołnierze - nauczyciele z 14 Zachodniopomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej na platformie e-learningowej. Terytorialsi, znając wynikającą z nauki zdalnej trudną sytuację uczniów, którzy podejdą w tym roku do egzaminów, postanowili im bowiem pomóc w przygotowaniu się do tych najważniejszych w tym roku wydarzeń szkolnych.

Do tej pory odbyły się już wirtualne zajęcia dla uczniów klas ósmych z języka polskiego i matematyki, wzięło w nich udział około 20 ósmoklasistów. Spotkania on line odbywają się zawsze w soboty. Całą wiedzę, którą przekazali żołnierze, uczniowie otrzymali potem na adresy mailowe, m.in. listę lektur obowiązkowych z polskiego, zakres materiału czy wykaz zmian w zasadach egzaminacyjnych. Tak jak spodziewali się żołnierze, największe zainteresowanie wzbudziły konsultacje dla ósmoklasistów z matematyki i - na życzenie uczniów - odbędą się z tego przedmiotu dodatkowe zajęcia w sobotę, 17 kwietnia. - Uczniowie wyrazili chęć uczestnictwa w kolejnych zajęciach, choć nie były one planowane - mówi kapral Tomasz Cierpiszewski, który prowadzi zajęcia z matematyki. - Do tego spotkania przygotujemy zagadnienia, które odpowiadają na ich potrzeby, dzięki czemu nasza pomoc będzie ukierunkowana. Liczymy na aktywny udział w zajęciach; fakt, że uczniowie sami wyrazili chęć uczestnictwa w następnym wirualnym spotkaniu świadczy o tym, że pomoc jest potrzebna a my jesteśmy dla nich - dodaje.