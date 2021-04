Przeciwlotnicy i artylerzyści wkrótce w 18 Dywizji

Formowanie 18 Dywizji Zmechanizowanej – trwa certyfikacja dowództwa związku taktycznego, powstają także jednostki wsparcia. Od dziś dwie z nich mają swoich dowódców. Płk Piotr Brzeziński będzie stał na czele 18 Pułku Artylerii, a płk Radosław Kudraj – 18 Pułku Przeciwlotniczego. Oficerów na nowe stanowiska mianował minister obrony Mariusz Błaszczak.

W Siedlcach, gdzie stacjonuje dowództwo 18 Dywizji Zmechanizowanej, trwają ćwiczenia „Akacja ’21”. To drugi z czterech etapów certyfikacji dowództwa tego najmłodszego związku taktycznego. Zmaganiom żołnierzy przyglądał się dziś Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej. – 18 Dywizja Zmechanizowana rośnie w siłę. To proces, który obserwuję z dużą uwagą – mówił w Siedlcach szef MON-u.

Podczas wizyty w Żelaznej Dywizji poinformował także, że rozpoczyna się formowanie nowych jednostek wsparcia – 18 Pułku Artylerii, który powstanie w Nowej Dębie na Podkarpaciu, i 18 Pułku Przeciwlotniczego, który będzie stacjonował w Sitańcu koło Zamościa. Ich dowódcami zostali odpowiednio płk Piotr Brzeziński i płk Radosław Kudraj. – To niezwykle istotne, aby te jednostki w szybkim tempie uzyskały gotowość bojową, bo stanowią bardzo ważne elementy 18 Dywizji Zmechanizowanej – powiedział minister. Przypomniał także, że na potrzeby związku taktycznego powstają 19 Brygada Zmechanizowana i 18 Pułk Logistyczny. Wkrótce wojsko wróci też do Białej Podlaskiej, gdzie zostaną sformowane dwa bataliony zmechanizowane. Natomiast w Siedlcach będzie stacjonował dywizjon artylerii samobieżnej, a w Lublinie – batalion czołgów i dywizjon przeciwlotniczy. – 18 Dywizja Zmechanizowana rozrasta się, stanowiąc o bezpieczeństwie wschodniej Polski i wschodniej flanki NATO. To bardzo ważny element w systemie obronnym naszego państwa – zaznaczył Mariusz Błaszczak.