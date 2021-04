Szczepimy Się w 1 WBPanc

Kolejni żołnierze z 1 Warszawskiej Brygady Pancernej otrzymali pierwsze dawki szczepionki przeciw koronawirusowi.

Szczepienie to szansa na opanowanie pandemii COVID-19. Każdy zaszczepiony może przerwać łańcuch zakażeń. Nasze zaszczepienie się to nie tylko ochrona dla nas. To także ochrona naszych rodzin i bliskich.

Źródło: 1 WBPanc