Terytorialsi werbują do batalionu w Trzebiatowie

To kolejny etap w rozwoju zachodniopomorskiej brygady WOT. W pierwszej połowie 2021 roku Ministerstwo Obrony Narodowej zaplanowało utworzenie 142 batalionu lekkiej piechoty wchodzącego w skład 14. Zachodniopomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Stałym miejscem dyslokacji tego pododdziału będzie kompleks koszarowy przy ul Zagórskiej w Trzebiatowie w powiecie gryfickim. Rejonem, za który odpowiadać będzie 142 blp jest cały pas wybrzeża o długości 185 km, należący do województwa zachodniopomorskiego od Świnoujścia przez Kołobrzeg i Koszalin aż po Sławno.

Dowództwo 14 ZBOT zwraca także uwagę na szkolenia „przeciwdesantowe” w pasie nadmorskim, które realizowała będzie cała zachodniopomoroska brygada a w szczególności 142 batalion lekkiej piechoty w Trzebiatowie. Szkolenia te dadzą temu pododdziałowi szczególną specjalizację. - Jednostka stacjonować będzie nad morzem, zatem naturalne jest to, że specjalizować będzie się w działaniach związanych z obroną wybrzeża - wyjaśnia ppłk Radwan. - W szkoleniach tych będziemy współpracować z 7 Brygadą Obrony Wybrzeża, która stacjonuje zresztą w tych samych koszarach w Trzebiatowie.

Dla chętnych do służby w WOT powstanie batalionu w Trzebiatowie ma także znaczenie praktyczne. Szkolić będą się teraz blisko swojego miejsca zamieszkania.

Burmistrz Trzebiatowia Józef Domański, akcentuje korzyści z powstania 142 blp płynące dla miasta i regionu, szczególnie w kontekście możliwości podejmowania szeroko rozumianych działań antykryzysowych. Dla burmistrza ważny jest również edukacyjny walor działania Wojsk Obrony Terytorialnej. - Jako włodarz miasta jestem szczęśliwy, że powstaje jednostka, która nie tylko będzie dbała o bezpieczeństwo miasta i regionu, ale jej obecność będzie napędzała także koniunkturę na rynku pracy i w efekcie przyczyni się do rozwoju Trzebiatowa - mówi burmistrz miasta Józef Domański. - Zdążyłem się już spotkać z dowódcą 14 ZBOT i widzę, jak profesjonalnie podchodzi on do organizacji tego przedsięwzięcia. My ze swej strony podjęliśmy już działania promocyjne zachęcające do wstępowania do Wojsk Obrony Terytorialnej - dodaje.

14 Zachodniopomorska Brygada Obrony Terytorialnej powstała jesienią 2019 roku. W Szczecinie-Podjuchach mieści się jej dowództwo, sztab oraz kompanie dowodzenia, logistyczna oraz grupa zabezpieczenia medycznego. Wiosną 2020 roku powstał jej pierwszy batalion lekkiej piechoty oznaczony numerem 141 w Choszcznie. Kolejny batalion powstaje właśnie w Trzebiatowie a docelowo, trzeci batalion lekkiej piechoty ma zostać powołany w Wałczu. Brygada liczy dziś ponad 600 żołnierzy - ochotników.

Żołnierzem - terytorialsem może zostać każdy Polak, który ukończył 18 rok życia i jest niekarany. Służba w formacji WOT pozwala na godzenie nauki czy pracy zawodowej i życia osobistego z wojskiem. Żołnierz, po ukończeniu przeszkolenia podstawowego i złożeniu przysięgi wojskowej bierze udział w obowiązkowych, weekendowych szkoleniach raz w miesiącu. Dzięki atrakcyjnym szkoleniom ma szansę zdobycia dodatkowych uprawnień i kompetencji, zawodowych czy edukacyjnych, np. językowych. Żołnierze 14 ZBOT są przygotowywani do wspierania lokalnej społeczności w sytuacjach kryzysowych, oprócz tego że wspierają walkę z pandemią, szkolą się we współpracy ze Strażą Pożarną, Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym czy policją.

Tekst: Marcin Górka/ rzecznik prasowy 14 ZBOT