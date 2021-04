Mazowieccy terytorialsi podsumowali marcową akcję SpoKREWnieni Służbą

1 marca minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak zainaugurował 4. edycję akcji honorowego krwiodawstwa SpoKREWnieni Służbą. Od 3 lat akcja ta rozpoczyna się w Narodowym Dniu Żołnierzy Wyklętych. Żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej szczególnie licznie w niej uczestniczą by w ten sposób oddać hołd Żołnierzom Niezłomnym, którzy zostali patronami wielu brygad OT.

Terytorialsi 5 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej również po raz kolejny wzięli udział w akcji. W brygadzie służy ponad 1200 dawców krwi, którzy systematycznie odpowiadają na apele Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa na bieżąco uzupełniając stale topniejące zasoby banków krwi. Przy batalionach 5 MBOT powstały klubu HDK zrzeszające honorowych krwiodawców, którzy regularnie oddają krew zarówno podczas akcji zorganizowanych jak i indywidualnie. W ciągu miesięcznej akcji SpoKREWnieni Służbą, mazowieckim terytorialsom udało się wykonać 154 donacje co przekłada się na ponad 69 litrów żołnierskiej krwi wtłoczonej do krajowego systemu krwiodawstwa.

Żołnierze oraz pracownicy cywilni wojska w ramach akcji SPoKREWnieni Służbą, mogli oddawać krew od 01 do 31 marca 2021 roku w punktach poboru na terenie całego kraju. Zebrana krew trafi do potrzebujących i chorych w całej Polsce. Pierwsza edycja akcji miała miejsce w 2018 roku, wtedy to żołnierze oraz pracownicy WOT oddali ponad 105 litrów krwi, poprzez 234 donacje. Rok później, czyli w 2019 dzięki akcji do systemu wtłoczono już ponad 200 litrów, natomiast w zeszłym roku było to ponad 790 litrów żołnierskiej krwi.