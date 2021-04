Buzdygan Internautów 2020 – zaczynamy głosowanie!

Filip Bątkowski, kpt. dr Jacek Siewiera, Michał Szeliga oraz Wojciech „Zachar” Zacharków – to czwórka nominowanych do nagrody Buzdygan Internautów. Dziś rozpoczynamy głosowanie. To Wy, nasi czytelnicy, zdecydujecie, w czyje ręce trafi ten zaszczytny tytuł. Na głosy czekamy do 19 kwietnia.





„Polska Zbrojna” po raz 27. przyzna w tym roku swoje nagrody – Buzdygany. To wyróżnienia przyznawane osobom nietuzinkowym, promującym śmiałe myślenie, odwagę w prezentowaniu poglądów i kształtującym nowoczesny wizerunek wojska. Wśród dotychczasowych laureatów są najwyżsi dowódcy Wojska Polskiego, zasłużeni żołnierze, znani politycy i osobistości życia publicznego.



Wzorem lat ubiegłych jeden z Buzdyganów przyznacie Wy, czytelnicy „Polski Zbrojnej”. Poniżej znajdziecie formularz, za pomocą którego będziecie mogli oddać swój głos. Dobrze przemyślcie swój wybór, bo każdy z Was może w plebiscycie wskazać tylko jedną osobę.



Wybór nie jest łatwy. Wśród kandydatów są organizator gal sztuk walki, rekonstruktor historyczny, organizator akcji charytatywnych, dziennikarz telewizyjny oraz szef historycznego stowarzyszenia.



Więcej o nominowanych dowiecie się z artykułów przygotowanych przez naszą redakcję. Poznajcie zatem kandydatów i zapraszamy do udziału w plebiscycie.





Na Wasze głosy czekamy do 19 kwietnia. Buzdygan Internautów otrzyma ta osoba, która zdobędzie najwięcej wskazań, a nagrodę w postaci repliki szesnastowiecznej oznaki godności rotmistrzowskiej wręczymy na tradycyjnej Gali Buzdyganów, która odbędzie się prawdopodobnie jesienią tego roku.







Uwaga! Jeżeli ankieta została wypełniona poprawnie, to formularz powinien zniknąć. Aby dokończyć proces głosowania, sprawdźcie skrzynkę pocztową. Znajdziecie w niej e-mail od nas z linkiem do autoryzacji (ustawienia serwera pocztowego mogą spowodować, że list ten zostanie uznany za spam i automatycznie umieszczony w koszu). Dopiero po potwierdzeniu udziału w głosowaniu Wasz wybór zostanie zapisany. Zaznaczamy, że nie jest możliwe głosowanie powtórne.