Kpt. Jacek Siewiera – na pierwszej linii walki z pandemią

Kpt. dr Jacek Siewiera dowodził misjami medycznymi związanymi z pandemią koronawirusa we Włoszech i Stanach Zjednoczonych. Zebrane wówczas doświadczenia zostały wykorzystane przy tworzeniu wojskowego szpitala covidowego na Okęciu. Na co dzień kapitan kieruje Kliniką Medycyny Hiperbarycznej Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie.

Kpt. dr Jacek Siewiera jest jednym z nominowanych do nagrody Buzdygan Internautów 2020. Kto zostanie jej laureatem, zależy od Ciebie. Aby wziąć udział w głosowaniu, wystarczy kliknąć poniższy baner.

– Mieliśmy świadomość, że biorąc udział w tej misji narażamy swoje zdrowie i życie. Mimo to chcieliśmy pomóc ratować ludzi, a także zdobyć wiedzę, która pomoże walczyć z pandemią COVID-19 w Polsce – mówił kpt. dr n. med. Jacek Siewiera rok temu po powrocie z misji medycznej w Lombardii we Włoszech.

Lekarz Wojskowego Instytutu Medycznego, specjalista anestezjologii i intensywnej terapii, od marca zeszłego roku mocno zaangażował się w zwalczanie SARS-CoV-2. – W trakcie pierwszej fali pandemii stanął na czele wojskowo-cywilnej misji medycznej w Lombardii – mówi gen. dyw. prof. dr hab. n. med. Grzegorz Gielerak, dyrektor WIM.

We Włoszech polscy medycy walczyli o życie chorych w szpitalu w mieście Brescia, w regionie wówczas najbardziej dotkniętym epidemią COVID-19. Jednocześnie zapoznali się m.in. z organizacją systemu ochrony zdrowia w czasie kryzysu, poznali stosowane leki, sposoby diagnostyki i terapii.

– Marzec 2020 roku w Lombardii to był czas wielkiej niewiadomej, strachu przed nieznanym. W tym wszystkim Jacek dał się poznać jako urodzony dowódca. Jego priorytetem było nasze bezpieczeństwo i dzięki temu nikt z nas nie zakaził się od pacjentów – opowiada płk dr n. med. Robert Ryczek, kierownik Oddziału Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego WIM, uczestnik misji we Włoszech.

Niedługo potem kpt. Siewiera dowodził kolejną misją medyczną, tym razem w Stanach Zjednoczonych, gdzie Polacy przekazywali Amerykanom wiedzę i doświadczenia zdobyte w Lombardii.

Zaobserwowane za granicą rozwiązania zostały wykorzystane podczas budowy i organizacji tymczasowego wojskowego szpitala dla chorych z COVID-19 na Okęciu w Warszawie. – Docelowo placówka może przyjąć do 250 chorych, w tym 30 wymagających wentylacji mechanicznej z użyciem respiratora – mówił kpt. Siewiera w wywiadzie dla „Polski Zbrojnej”.

Zebrane przez jego zespół doświadczenia wykorzystano także przy tworzeniu na terenie WIM szpitala modułowego, który przyjmuje chorych od początku marca. – Przygotowane przez Jacka wnioski z misji do Lombardii były prawdopodobnie pierwszym scenariuszem działania na czas pandemii i zostały uznane za optymalne sposoby działania podczas kryzysu związanego z dużym przyrostem zakażeń – podkreśla płk Ryczek.

Kpt. Siewiera jest absolwentem wydziału lekarskiego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu oraz prawa na Uniwersytecie Wrocławskim. Po zrobieniu doktoratu z medycyny wstąpił do armii i rozpoczął pracę w WIM. W szpitalu przy Szaserów był współtwórcą i organizatorem pierwszego ośrodka hiperbarii w polskim wojsku. Teraz pełni obowiązki kierownika Kliniki Medycyny Hiperbarycznej WIM, łącząc je z pracą naukową w dziedzinie strategii i innowacji na Uniwersytecie Oksfordzkim.

– Jest doskonałym anestezjologiem, a w dziedzinie, którą zajmuje się zawodowo, jest autorytetem. Nie boi się eksperymentować, ma odwagę przyznania się do błędów, a jeśli wymaga tego sytuacja, pójścia na kompromis. Wyróżnia go zapał do pracy i niebywała konsekwencja, a także wytrwałość w realizacji postawionych celów – opowiada gen. Gielerak.

Kapitana wyróżnia też odwaga. Podczas pracy w Klinice oficer zaryzykował życie, aby ratować ciężko poszkodowanego pacjenta. Kpt. Siewiera wspólnie z pilotem cierpiącym na chorobę dekompresyjną dużych wysokości wykonywał zabieg rekompresji leczniczej w komorze hiperbarycznej. Kiedy u pacjenta wystąpiła niewydolność krążenia i zagrożenia życia, lekarz przerwał swoją dekompresję, zdjął aparat oddechowy, aby podać leki stabilizujące układ krążenia. Dzięki właściwej diagnozie i szybkiemu leczeniu pilot wrócił do zdrowia. Za narażenie życia dla ratowania pacjenta prezydent Andrzej Duda odznaczył kapitana Krzyżem Zasługi za Dzielność.